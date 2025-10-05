日薪5千！ 佯裝個人幣商面交 女車手收百萬贓款判1年2月

彰化李姓女子加入詐騙集團當車手，假扮虛擬貨幣幣商，向被害人面交收取100萬元現金，仍遭警方識破逮捕。圖為彰化地院。（資料照）

彰化李姓女子因欠貸30萬元，為賺快錢，加入詐騙集團當車手，日薪5千元，完成任務還有1000元報酬，為達成目標，她假扮虛擬貨幣個人幣商，向投資被害人蔡女面交收取100萬元現金，結果被警方識破逮捕。彰化地院審理，依三人以上共同詐欺取財罪，判處李女有期徒刑1年2月。

判決書指出，李女今年7月間透過SIGNAL群組，加入暱稱「劉海」、「紅兵支付-美金」等人組成的詐騙集團，擔任「面交取款車手」。集團成員則假冒虛擬貨幣投資平台「KENVOAER」，誘騙被害人蔡女可投資獲利，並要求面交現金。

7月24日下午，蔡女帶著100萬元現金前往彰化某約定地點進行交易，李女則偽裝成虛擬貨幣幣商前往收款，正當交易完成之際，警方即時上前逮捕李女，成功阻止詐騙金流。檢方偵訊後，依三人以上共同詐欺取財罪，具體求刑有期徒刑2年

法官審理時，李女坦承犯行，表示因大學肄業後無業，又積欠30萬元汽車貸款，才會受高薪誘惑加入詐團，但辯稱尚未拿到報酬。法官審酌，其犯後自白、態度尚可，且確無實際獲利，因此判處1年2月徒刑。

