為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    日薪5千！ 佯裝個人幣商面交 女車手收百萬贓款判1年2月

    2025/10/05 10:14 記者陳冠備／彰化報導
    彰化李姓女子加入詐騙集團當車手，假扮虛擬貨幣幣商，向被害人面交收取100萬元現金，仍遭警方識破逮捕。圖為彰化地院。（資料照）

    彰化李姓女子加入詐騙集團當車手，假扮虛擬貨幣幣商，向被害人面交收取100萬元現金，仍遭警方識破逮捕。圖為彰化地院。（資料照）

    彰化李姓女子因欠貸30萬元，為賺快錢，加入詐騙集團當車手，日薪5千元，完成任務還有1000元報酬，為達成目標，她假扮虛擬貨幣個人幣商，向投資被害人蔡女面交收取100萬元現金，結果被警方識破逮捕。彰化地院審理，依三人以上共同詐欺取財罪，判處李女有期徒刑1年2月。

    判決書指出，李女今年7月間透過SIGNAL群組，加入暱稱「劉海」、「紅兵支付-美金」等人組成的詐騙集團，擔任「面交取款車手」。集團成員則假冒虛擬貨幣投資平台「KENVOAER」，誘騙被害人蔡女可投資獲利，並要求面交現金。

    7月24日下午，蔡女帶著100萬元現金前往彰化某約定地點進行交易，李女則偽裝成虛擬貨幣幣商前往收款，正當交易完成之際，警方即時上前逮捕李女，成功阻止詐騙金流。檢方偵訊後，依三人以上共同詐欺取財罪，具體求刑有期徒刑2年

    法官審理時，李女坦承犯行，表示因大學肄業後無業，又積欠30萬元汽車貸款，才會受高薪誘惑加入詐團，但辯稱尚未拿到報酬。法官審酌，其犯後自白、態度尚可，且確無實際獲利，因此判處1年2月徒刑。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播