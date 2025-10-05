詐騙集團假冒名義詐財騙個資 豐原區農會提醒民眾勿上當

詐騙集團假冒「豐原區農會」名義，製作假粉絲專頁與假LINE帳號，辦理「多元學習站」課程，並以「報名課程」為名，誘導民眾加入假社群、填寫個資甚至進一步詐財。（豐原區農會提供）

詐騙手法層出不窮，有詐騙集團假冒台中市「豐原區農會」名義，製作假粉絲專頁與假LINE帳號，冒稱辦理「多元學習站」課程，並以「報名課程」為名，誘導民眾加入假社群、填寫個資甚至進一步詐財；豐原區農會呼籲民眾切勿上當，強調該會目前尚無任何「官方LINE帳號」或「LINE群組報名課程」，僅有Facebook粉絲專頁「豐原區農會」及LINE社群「豐原區農會-農民直銷」。

豐原區農會表示，近來已有多位民眾陸續反映遭遇疑似詐騙訊息，假冒帳號會以「多元學習課程報名」為名，要求加入群組、提供個資或轉交「秘書」進行安排，甚至提供虛假的學員編號，手法相當逼真。

豐原區農會提醒民眾務必提高警覺，不要點擊不明連結或輕易提供個資，以免受騙。為防止更多人受害，農會並特別整理出假帳號訊息畫面與假粉絲專頁宣傳圖，提醒民眾切勿誤相信，以免上當受騙。

豐原區農會總幹事蔡森揚表示，豐原區農會的所有活動訊息，都會公開公告於農會粉絲專頁與官網，不會以私訊或LINE邀請方式辦理報名。請大家務必謹慎查證，保護自身安全。

豐原區農會進一步表示，若有疑慮，可撥打165反詐騙專線諮詢，或直接向豐原區農會各辦事處洽詢確認，請認明官方粉絲團發佈的活動訊息，切勿輕信網路不明來源！

