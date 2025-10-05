征戰台灣災難現場 新北特搜大隊領犬員與搜救犬共創生命奇蹟

新北市消防局特搜大隊領犬員羅浩芳透過日常訓練和相處，與搜救犬培養出獨一無二的默契。（圖由新北市新聞局提供）

新北市消防局特搜大隊領犬員羅浩芳，小時候曾經被狗咬，沒有養狗經驗，因緣際會進入搜救犬隊，她付出愛心和耐心，逐漸聽懂狗狗的語言，與搜救犬並肩作戰15年，在一次次訓練、救援和考驗中，培養獨一無二的默契，成為彼此的「神隊友」，足跡踏遍台灣重大災難現場，獲選「2025年新北影響力人物」。

羅浩芳2010年進入新北市消防局服務，被分發至剛成立的搜救犬隊。她提到，小時候曾經被狗咬過，對於大型犬或黑色狗狗，心裡有點抗拒或恐懼，從小家裡也沒有養狗的經驗，起初到搜救犬隊不習慣，每天早上6點就要到訓練學校掃犬舍，和她一開始認為的消防工作是完全不一樣的領域，有好幾次萌生離隊的念頭，所幸靠意志力一路支撐到現在。

在以男性為主的消防體系裡，女性領犬員比例偏低。不過，新北市搜救犬隊的男女比例各占一半。羅浩芳認為，女性的優勢是心思細膩，更能理解狗狗的情緒反應，「訓練狗最重要的不是控制，而是能不能聽懂牠的語言」。

面對第1隻訓練的搜救犬因急性胃扭轉離世，羅浩芳心想，「生命怎麼會這麼脆弱，說走就走」，後來她學習調整步伐，從日常訓練及相處，與搜救犬建立密不可分的夥伴關係。

「2016年台南地震造成維冠大樓倒塌，才是我們跟狗狗一起面對的大型救災」。羅浩芳回想，搜救犬明知道災難現場很危險，但是牠們願意為了你去嘗試，即便可能有點害怕，牠們仍會小心翼翼，狗狗依靠的就是領犬員。從2021年太魯閣列車翻覆事故，到2022年玉里地震、2024年花蓮大地震，羅浩芳和搜救犬在災難現場並肩作戰，與時間賽跑、搶救生命。

2023年羅浩芳與搜救犬Amei首度代表台灣遠征奧地利，成功通過聯合國MRT認證，成為具備國際任務資格的搜救團隊。羅浩芳表示，「我相信只要你很認真地去做一件你喜歡的事情，去投入、去了解，持續朝目標精進，都可以成為發光發熱的人物。」

新北市消防局特搜大隊領犬員羅浩芳意外進入搜救犬隊，開啟人生不一樣的旅程。（圖由新北市新聞局提供）

