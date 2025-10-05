為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    買車退訂遲未入帳！男腦補遇詐好焦慮 煎熬中求助警揭真相

    2025/10/05 09:05 記者許國楨／台中報導
    警方先安撫男子不安情緒。（警方提供）

    台中市一名36歲男子日前購車後因家人反對急著退訂，結果遲遲未見退款入帳，誤以為遭遇詐騙，焦慮到差點崩潰，甚至連報案都不敢只能在警所前徘徊，所幸警方主動關心並協助查證，發現真相竟是因連假導致他誤解了「工作天」概念，確認並非受騙後，他也鬆了一口氣，笑著直呼：「原來是我太心急了啦！」

    這起烏龍事件發生在上月底晚間，第三分局東信派出所員警周修德、張詩婕當時正在值勤，突然注意到門口有一名男子神情緊張、雙手發抖地坐在長椅上，起初以為是民眾運動後歇腳，沒想到對方始終低著頭、神情詭異，員警擔心他身體不適上前關心時，他抬起頭卻滿臉驚恐，支支吾吾地說：「我可能被騙了……」

    員警趕緊將他帶進所內安撫情緒，原來男子日前透過網路找到外縣市一家車商，看準優惠便下訂新車並支付5萬元訂金，沒想到事後家人強烈反對，無奈下隔天只好要求退訂，只是3天過去，退款始終沒入帳，他越想越不對勁，擔心車商「捲款潛逃」，又怕被嘲笑上當，不敢貿然報案，只能徘徊派出所門口苦惱。

    兩名員警聽完後，立刻幫忙致電車商查證，結果業務人員回應：「退款程序正在辦理，因連假還沒結束，上班日就會匯出。」真相大白後，許男尷尬笑出來，連連向警方道謝，笑說「這下真的白擔心了！」

    警方幫忙連絡車商揭開真相，也讓男子鬆了一口氣。（警方提供）

