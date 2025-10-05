為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    捲毛噁男尾隨啤酒節妙齡女自慰噴精

    2025/10/05 08:46 記者黃良傑／高雄報導
    捲毛噁男尾隨啤酒節妙齡女自慰噴精，引起公憤和騷動。（民眾提供）

    捲毛噁男尾隨啤酒節妙齡女自慰噴精，引起公憤和騷動。（民眾提供）

    台灣啤酒節在高雄流行音樂中心海風廣場熱鬧登場，昨晚傳有噁男跟隨妙齡女後方，褲袋打手槍再掏射女子褲子，引發眾怒與騷動，捲毛噁男還意外被民眾拍下，全場動員抓噁男並報警；王嫌（24歲）被鹽埕警方逮獲，他稱一時興起坦承自慰噴精。

    據了解，王男從事美容美髮工作，戶籍在外縣市，因工作暫居住高雄，疑是累犯，他於昨晚21時許在鹽埕區海風廣場，尾隨一名參加啤酒節活動的妙齡女子，涉嫌在該女身後性幻想打手槍，自慰得逞後從容閃人。

    被害女子被友人發現褲頭、皮帶沾有疑似精液的不明液體，民眾一陣騷動、人人自危，被害人立即報警，參與活動民眾憤而團結，紛紛查看手機有無拍到這名噁男，幸運被其他女子拍到，公布於網路平台圍捕這名噁男。

    警方除追捕捲毛噁男，也派鑑識人員採驗不明液，經民眾提供現場影像比對後鎖定王姓男子（24歲）涉有重嫌，經警方漏夜追查，今（5）日清晨3時將他查緝到案，全案依刑法妨害風化及性騷擾防治法移送偵辦。

    捲毛噁男尾隨啤酒節妙齡女自慰噴精，被高雄警方逮捕法辦。（民眾提供）

    捲毛噁男尾隨啤酒節妙齡女自慰噴精，被高雄警方逮捕法辦。（民眾提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播