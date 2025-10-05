捲毛噁男尾隨啤酒節妙齡女自慰噴精，引起公憤和騷動。（民眾提供）

台灣啤酒節在高雄流行音樂中心海風廣場熱鬧登場，昨晚傳有噁男跟隨妙齡女後方，褲袋打手槍再掏射女子褲子，引發眾怒與騷動，捲毛噁男還意外被民眾拍下，全場動員抓噁男並報警；王嫌（24歲）被鹽埕警方逮獲，他稱一時興起坦承自慰噴精。

據了解，王男從事美容美髮工作，戶籍在外縣市，因工作暫居住高雄，疑是累犯，他於昨晚21時許在鹽埕區海風廣場，尾隨一名參加啤酒節活動的妙齡女子，涉嫌在該女身後性幻想打手槍，自慰得逞後從容閃人。

被害女子被友人發現褲頭、皮帶沾有疑似精液的不明液體，民眾一陣騷動、人人自危，被害人立即報警，參與活動民眾憤而團結，紛紛查看手機有無拍到這名噁男，幸運被其他女子拍到，公布於網路平台圍捕這名噁男。

警方除追捕捲毛噁男，也派鑑識人員採驗不明液，經民眾提供現場影像比對後鎖定王姓男子（24歲）涉有重嫌，經警方漏夜追查，今（5）日清晨3時將他查緝到案，全案依刑法妨害風化及性騷擾防治法移送偵辦。

捲毛噁男尾隨啤酒節妙齡女自慰噴精，被高雄警方逮捕法辦。（民眾提供）

