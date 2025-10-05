為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    毒鴛鴦淪車手重判！ 男應執行13年 刑度直逼殺人罪

    2025/10/05 00:18 記者陳冠備／彰化報導
    圖為警方查獲詐騙面交金額，示意圖。（資料照）

    彰化縣46歲詹姓臨時工，與從事看護的曾姓妻子，都曾因毒品入獄，出獄後竟共同轉戰詐團擔任「取簿手」與車手，兩人在全台犯下近百起案件，曾女犯44案判刑51年8月，應執行7年8月；詹男犯53案，合計判58年5月，應執行13年，刑度之重堪比殺人罪。

    刑事局去年11月曾破獲越南籍詐團車手案，兩名阮姓犯嫌分別被判12年6月、10年2月，引發量刑是否過重的討論。不過依據司法院「事實型量刑資訊系統」統計，近年地方法院對「普通殺人罪」的平均量刑為13年3月，詹男的刑度已直逼殺人重罪標準；而曾女的刑度，亦比「持刀搶劫」等加重強盜罪的平均刑度7年4月更重。

    判決書指出，詹男與曾女是夫妻，兩人於2022年底加入詐騙集團，曾女負責到超商領取被害人寄出的提款卡與存摺，再交由詹男轉交上游，並一同前往各地提領贓款。後來曾女被逮後，詹男一度被台北地檢署發布通緝，有家歸不得，流落公園過夜。

    不過詹男在逃期間仍繼續行騙，2023年3月假冒投資公司「外派經理」，在新北市向被害人面交詐取200萬元現金，另在台北市偽造投資公司收據，騙走80萬元。不僅如此，他甚至將歪腦筋動到妻子與前夫所生女兒身上，2023年2月受曾女委託，歸還女兒的郵局金融卡及密碼，他卻違背信任，把郵局帳戶轉交詐騙集團，致使親人帳戶淪為犯罪工具。

    全案經各地法院審理，曾女因涉44起詐欺案件，由台北、彰化、高雄三地法院合計判刑51年8月，由台北地院定應執行刑7年8月；詹男涉53起案件，由台北、彰化、新北、士林、高雄五地法院共判刑58年5月，彰化地院裁定應執行13年，全案可抗告。

