獨家》想賺快錢變黑洞人生！18歲奶爸詐500萬分1萬 換來妻離子散、重刑伺候

彰化一名18歲郭姓油漆工，為了賺快錢誤入歧途，加入詐團短短74天犯下82案，提領或轉手逾500萬元，報酬卻僅1萬多元。郭男被逮後羈押期間，妻子氣到提出離婚，他痛哭懊悔求輕判，但法官認為罪不可恕，依「一案一罰」判刑，累計高達101年8月，並定應執行刑9年，付出慘痛代價。

判決書指出，郭男原為油漆工，日薪約1000元。2023年8月至10月間，他透過通訊軟體Telegram加入帳號「飛行員」、「財神爺」等人主導的詐團，負責持人頭帳戶提款卡前往台中、彰化各地ATM領錢，再交給上游，以製造金流斷點，協助洗錢。

檢警調查發現，郭男在短短74天內，共犯下82起洗錢與加重詐欺罪，經手金額高達500餘萬元，其中單筆最高更盜領24萬元。然而，郭男到案後坦承，每次提領僅能獲得1.5%報酬，實際獲利最多的一次僅3750元，有時甚至分文未得，總計不法所得約1萬多元。

審理時郭男坦言，因貪圖賺快錢才擔任車手，目前有一名未滿二歲稚子，羈押初期，太太還會抱著孩子來會客，後來會客逐漸減少，最後更提出離婚，他現在已經妻離子散，深感懊悔，請求法官從輕發落。

然而，法官審理認為，郭男雖年輕力壯，卻價值觀偏差，嚴重危害社會治安，且迄今未與任何被害人達成和解，並無值得憫恕之處。各地法院依「一案一罰」原則，對其82起犯行分別判處1年1月至1年10月不等刑期，累計高達101年8月。

全案經高等法院台中分院審酌，定其應執行刑為9年，併科罰金10萬元。若參考司法院「量刑資訊系統」，持凶器強盜罪平均刑度為7年4月，傷害致死罪為9年，郭男最終執行的刑期已堪比嚴重暴力犯罪，顯見司法對詐騙「全民公敵」的重懲決心。郭男除面對漫長刑期，還須應付被害人後續的民事求償，為一時貪念付出難以挽回的代價。

