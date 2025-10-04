高雄爆凶殺案 男子持剪刀刺死友人

林園分局轄區發生凶殺案，男子遭剪刀刺死。（記者洪臣宏攝）

首次上稿 22:43

更新時間 22:59 田男先剪破吳嫌上衣 後被對方刺死

高雄市大寮區某宮廟廟埕今（4）日晚間6時許發生兇殺案，原為朋友的吳姓、田姓男子本是嬉鬧，卻因細故起口角，吳男持剪刀刺向田男胸口，田男送醫仍傷重不治，全案依傷害致死罪移請高雄地檢署偵辦。

請繼續往下閱讀...

林園分局晚間6時28分接獲119通報大寮區內坑路某宮廟有救護案，到場經查為34歲吳男與21歲田姓男子，雙方互為轎班朋友關係，今於參加大樹區進香活動完畢，人員返回宮內休憩。田男先持剪刀剪破吳嫌上衣，後吳嫌拿剪刀要剪田男上衣，惟田男跑給吳嫌追，雙方因而起口角衝突，吳嫌遂左手持剪刀朝田男胸部刺一下後，雙方被現場人員架開，並通報救護車到場。

警方抵達前，田男已由救護人員送鳥松長庚救治，警方調閱監視器、查扣兇器，將嫌疑人帶返所釐清案情，並通知現場目擊證人、廟方主委到場製作筆錄，並通報鑑識小組到場採證。

經調閱監視器，吳嫌持剪刀刺穿被害人田男胸口，經送醫急救後於宣告不治，全案依傷害致死罪移請高雄地檢署偵辦。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法