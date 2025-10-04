江洋大盜潛入清大化學館 得手60萬黃金

校園大盜潛入清大化學館，得手60萬黃金。（記者蔡彰盛攝）

就在黃金牌價屢創歷史新高之際，從2017年起幾乎偷遍全台大專院校的慣竊張傑評，今年1月又潛入國立清華大學化學館，居然讓他在實驗室與辦公室發現價值將近60萬元的金條與金飾，隨即洗劫一空逃逸，所幸警方即時鎖定對象逮人追贓，新竹地院依竊盜罪將他判刑9月。

法官調查，1月5日凌晨，45歲的慣竊張傑評見清華大學化學館辦公室未上鎖，遂趁無人注意之際，擅自開門入內，徒手竊取教職員放置於辦公室抽屜內的金飾，包括一條金項鍊以及兩支金領針，合計價值為14萬8100元。

半個多小時後，張男見化學館實驗室未上鎖，遂趁無人注意之際，擅自開門入內，徒手竊取教職員放置於實驗室抽屜內的金條，得手後離去。而遭竊的五條金條，總價值為44萬6500元。

經被害教職員發現金飾遭竊，立即報警處理，經警調閱監視器錄影畫面，馬上鎖定張男並循線逮捕追回贓物。

據了解，被偷的教職員當中有外籍人士，表示平日經常在實驗室與辦公室做研究，因此金飾與金條也就習慣近身保管，以為就算沒鎖門，平日治安也一向良好，沒想到最後居然還是遇上了校園大盜光顧，所幸警方即時將贓物追回，他們並未蒙受損失。

法官調查，張男106年曾偷中山大學與苗栗亞太技術學院，108年再偷中山大學以及南台科技大學與彰化大葉大學以及台北科技大學，109年4月偷高雄市義守大學，5月偷花蓮慈濟大學，6月偷國立高雄餐旅大學與嘉義中正大學，7月偷屏東大學、花蓮縣衛生局與玉里高中，110年潛入新北教堂偷外籍神父現金，9月偷嘉義市天主堂，12月偷苗栗大湖天主堂， 法官痛批他5年內故意再犯本案有期徒刑以上之罪，當屬刑法規定的累犯，其執行完畢卻猶未戒慎其行，即再犯同一罪質的竊盜犯行，足見其刑罰感應力薄弱，需加重其刑。

法官審酌張男正值青年，有工作能力賺取所需，竟不思憑藉己力以正道取財，恣意竊取他人財物，顯不尊重他人財產權益，對民眾財產安全、社會治安影響非輕，且前有多次相類似手法竊盜犯行，所為實有不該，再依竊盜罪判刑9月。

