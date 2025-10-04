金門男開車撞海巡 5萬交保

洪男涉嫌駕車衝撞海巡人員，金門地檢署諭知五萬元交保。（記者吳正庭攝）

金門地檢署今晚表示，有關洪姓男子於烈嶼鄉羅厝漁港涉嫌駕車衝撞現場海巡人員，經檢察官訊問後，認涉犯刑法妨害公務罪嫌重大，但無羈押必要，諭知5萬元交保；另針對現場參與鬥毆者，後續將由專案小組會同警方持續偵辦。

金門縣警察局金城分局表示，今天凌晨1點多，在烈嶼鄉羅厝漁港發生漁民鬥毆糾紛，經過調查，應是中秋節前夕，野生黃魚價格高漲，有2艘漁船各搭載2人出海釣魚，雙方為爭取釣點，於海上發生糾紛，未料糾紛一路由海上吵到陸上，雙方上岸後又發生互毆，其中40多歲的洪姓男子還駕車衝撞海巡人員，海巡人員右腿部擦挫傷，送醫後無大礙。

請繼續往下閱讀...

警方調查，4人鬥毆過程，造成1人右手小指撕裂傷、左手肘擦傷與頭部擦傷及另名男子右手食指、中指與手背撕裂傷等傷勢。事發當時，由海巡署岸巡人員將現場控制，並將駕車衝撞的洪男依現行犯逮捕，依妨害公務及傷害罪嫌移送金門地檢署偵辦；金城分局調閱監視器還原當時情況，將參與鬥4人全部查獲到案，嚴正執法，朝聚眾鬥毆偵辦。

金門地檢署表示，在公共場所或公眾得出入場所聚集3人以上，施強暴脅迫者，首謀及下手實施者，依刑法第150條規定，可處6月以上5年以下有期徒刑。如有攜帶凶器或其他危險物品，或因而致生公眾或交通往來危險者，得加重其刑至2分之1。

洪姓男子於金門縣烈嶼鄉羅厝漁港涉嫌駕車衝撞海巡人員。（金門縣警察局提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法