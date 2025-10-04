2女移工搭小黃爆糾紛抱怨警冷漠 桃警還原真相

桃園市議員黃瓊慧PO出2越南女移工Threads貼文，幫忙處理搭車糾紛。（擷取自桃園市議員黃瓊慧IG）

2名越南女移工昨晚7點多在桃園後火車站搭計程車，與司機發生衝突，其中1人在Threads貼文指控司機載錯地方還要收錢，又打又罵，「報警處裡卻被警方冷漠對待，因為我們可能是外國人。我懷疑台灣的法律真的好嗎？」，警方則說，司機與兩女互毆互有傷害，員警全程陪兩女驗傷、做筆錄，還有報案三聯單。

桃園市議員黃瓊慧說，兩女也向她投訴，司機載錯地點還要收錢，雙方起糾紛，司機還在車上抓她的頭髮打人，錄影時手機還被對方拍掉；至於抱怨警察冷漠，主要是其中1名女移工台灣待了8年要回國了，她希望警察協調司機賠錢，讓她拿著這筆錢回越南，警方說愛莫能助，才引起2女抱怨警察冷漠。

黃瓊慧說，由於司機也控告對方傷害，只能請警察趕快聯絡司機做筆錄，公布行車紀錄器內容；另外她也告訴2女，台灣法律與越南不同，民事賠償一定要雙方合意，否則就要法院判決。

警方說，兩女是在桃園後火車站搭乘排班計程車要到八德，由於兩女提供地址，導航一直找不到，最後又回到原來的地方，2女認為司機載錯地方不願付錢，但司機認為跑了這麼一大圈，還是要收錢，雙方才發生口角進而互毆情事，兩女報案後，員警立刻到場，兩造都說要控告對方傷害，員警還陪同兩女驗傷、做筆錄，司機部分會通知他儘快來派出所做筆錄。

