為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    北市靈修男被禁食虐死？高大成揭心臟萎縮代表恐怖真相

    2025/10/04 19:22 記者蔡淑媛／台中報導
    高大成指出，禁食虐待可從解剖了解禁食多久，內臟是否萎縮；如果連心臟也變小，代表長期營養不良，可能引發猝死。（記者蔡淑媛攝）

    高大成指出，禁食虐待可從解剖了解禁食多久，內臟是否萎縮；如果連心臟也變小，代表長期營養不良，可能引發猝死。（記者蔡淑媛攝）

    台北市中山區一間心靈療癒學院驚爆命案，林姓男子上月底進行所謂的密宗大禮拜課程時，疑因長時間被限制飲食，營養不良當場抽搐倒地猝死，警方以殺人等罪嫌將學院創辦人在內等4人移送法辦。法醫高大成指出，可從解剖了解禁食多久，內臟是否萎縮、顏色變淡，如果連心臟也變小，代表長期營養不良，會血管破裂，可能引發顱內出血、心衰竭致死。

    回顧案件，30歲林男參加靈修課程時，遭強迫禁食、互毆「淨身」過程中還被灌輸「正在突破累劫重大Boss關卡」儀式，上月29日課程中突然猝死，送醫不治，其生前已因繳納課程費用積欠高達8位數債務，多名前學員指出，該學院長期以「靈修課程」之名巧立名目收費，並逐步掌控學員飲食與行動。

    高大成指出，胃部排空時間約6至8小時，如果12小時不進食，胃部沒有內容物，胃部體積變小、胃壁變薄，如果限制飲食，再檢查肝腎是否萎縮，一般肝臟重量約1200到1400克，如果剩8、900克，或是腎臟原本100克剩70、80克，則是營良不良。

    高大成再指，尤其心臟長期跳動，不太會萎縮，一般成人心臟重量大約320至350克，如拳頭大小，如果減到150克或是剩1/3，營養不良至少半年，有長期虐待之嫌，他也指日前發生大甲女子遭母親虐待禁食，也是相同跡象，一樣要解剖看內臟縮情形。

    高大成強調，人不喝水，大概3、5天會死亡，不進食，則是約1週會死亡，他建議要查明是否限制飲食虐待，解剖時要全身臟器全都檢查，釐清是否營養不良，長期營養不良，血管破裂，造成顱內出血，或是心臟衰竭致心律不整死亡，而且長期營養不良，不能說死者是生病致死，而是殺人。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播