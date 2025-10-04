北市靈修男被禁食虐死？高大成揭心臟萎縮代表恐怖真相

高大成指出，禁食虐待可從解剖了解禁食多久，內臟是否萎縮；如果連心臟也變小，代表長期營養不良，可能引發猝死。（記者蔡淑媛攝）

台北市中山區一間心靈療癒學院驚爆命案，林姓男子上月底進行所謂的密宗大禮拜課程時，疑因長時間被限制飲食，營養不良當場抽搐倒地猝死，警方以殺人等罪嫌將學院創辦人在內等4人移送法辦。法醫高大成指出，可從解剖了解禁食多久，內臟是否萎縮、顏色變淡，如果連心臟也變小，代表長期營養不良，會血管破裂，可能引發顱內出血、心衰竭致死。

回顧案件，30歲林男參加靈修課程時，遭強迫禁食、互毆「淨身」過程中還被灌輸「正在突破累劫重大Boss關卡」儀式，上月29日課程中突然猝死，送醫不治，其生前已因繳納課程費用積欠高達8位數債務，多名前學員指出，該學院長期以「靈修課程」之名巧立名目收費，並逐步掌控學員飲食與行動。

請繼續往下閱讀...

高大成指出，胃部排空時間約6至8小時，如果12小時不進食，胃部沒有內容物，胃部體積變小、胃壁變薄，如果限制飲食，再檢查肝腎是否萎縮，一般肝臟重量約1200到1400克，如果剩8、900克，或是腎臟原本100克剩70、80克，則是營良不良。

高大成再指，尤其心臟長期跳動，不太會萎縮，一般成人心臟重量大約320至350克，如拳頭大小，如果減到150克或是剩1/3，營養不良至少半年，有長期虐待之嫌，他也指日前發生大甲女子遭母親虐待禁食，也是相同跡象，一樣要解剖看內臟縮情形。

高大成強調，人不喝水，大概3、5天會死亡，不進食，則是約1週會死亡，他建議要查明是否限制飲食虐待，解剖時要全身臟器全都檢查，釐清是否營養不良，長期營養不良，血管破裂，造成顱內出血，或是心臟衰竭致心律不整死亡，而且長期營養不良，不能說死者是生病致死，而是殺人。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法