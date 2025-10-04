5旬男單攻獨攀麟趾山失去呼吸心跳 警、護、醫接力急救仍不治

51歲張姓山友胸悶不適，救援人員接力急救。（南投縣消防局提供）

51歲張姓山友今日單攻獨攀麟趾山，在麟趾山鞍部往鹿林山600公尺黑水塘處，突然身體不適，胸悶、無法行走而打電話求援，中午近1時玉管處人員接觸到他，10多分鐘後該山友即失去呼吸心跳，經CPR、電擊等急救搶命，再用擔架送下山，送醫繼續急救，惟仍回天乏術。

南投縣消防局指出，住台中市的51歲張姓山友，今天單攻獨攀麟趾山，上午8時從塔塔加停車場出發，中午11時47分有山友向南投縣消防局報案，指張姓山友在麟趾山鞍部往鹿林山600公尺黑水塘處，突感胸悶、無法行走請求救援。玉山分隊出動救護車、勤務車，及警義消10人；玉山國家公園管理處塔塔加管理站和保七總隊第六大隊玉山分隊塔塔加小隊，也各出動3名人員、2名警員。

中午12時56分，玉管處塔塔加管理站人員接觸到張姓山友，他表示胸悶想吐，下午1時12分該山友即無呼吸、無脈搏，現場2名具醫護背景山友協助CPR，消防救護人員隨後趕到接力救援，玉管處也送來AED，現場電擊7、8次，再由玉山分隊救護人員建立進階呼吸道給氧、輸液管路，及自動體外心肺復甦機進行急救。

半小時後，再以擔架輕型推輪車下撤至救護車處後送竹山秀傳醫院，途中由救護隊員P在台21線131K同富隧道口處接駁後，施打腎上腺素急救用藥，下午4時許抵達竹山秀傳醫院進行救治，經急救仍回天乏術，宣告死亡。

救援人員將張姓山友用擔架抬下山到消防車停放處。（南投縣消防局提供）

