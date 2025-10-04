創意私房會員補教狼師判12年稱要陪小孩求交保 法院因這原因駁回

陳姓補教狼師偷拍30多人一審判12年，上訴並稱要陪伴子女成長盼具保停押，遭台中高分院駁回。（記者陳建志攝）

台中地檢署偵辦「創意私房」性影像網站，從大量會員中發現台北市陳姓補教老師2015年起前後9年在補習班、自家浴室藏放自製的寶特瓶密錄器、芳香劑造型密錄器，偷拍更衣和洗澡畫面，30多名學生、同事受害，大部分是未成年少女。台中地院今年5月判決12年徒刑，陳男上訴並以欲陪伴年幼子女成長聲請具保停押，台中高分院認所犯均是5年以上重罪，有高度逃亡可能，裁定駁回續押。

台中地檢署起訴指出，40歲陳男2015年起在台北市當補習班老師，之後到國小擔任代課老師，卻多次在補習班教室、茶水間撫摸女童、少女胸部並以手機偷拍。

請繼續往下閱讀...

陳男擔任代課老師期間，約學生到宜蘭、台中旅遊，卻提前在民宿廁所架密錄器竊錄；2021年到2023年間又多次約學生爬山，回程刻意到他汐止區住處洗澡，同樣在浴室放竊錄工具，多名女學生沐浴遭偷拍。

檢警搜索陳男住處、學校，查扣電腦、手機，隨身碟，還有自製的寶特瓶密錄器、芳香劑造型密錄器，發現遭偷拍女子達30人，其中25人未成年，陳男還將影片上傳社群，檢方依兒童及少年性剝削防制條例等將他起訴。

台中地院審理後，今年5月29日宣判，依對未滿14歲少女猥褻行為、兒童及少年性剝削等55罪，判他12年有期徒刑，可上訴。

陳男上訴二審，並表示要陪伴年幼子女成長，聲請具保停押，不過法官認為，陳男所犯均是最輕本刑5年以上有期徒刑之罪，而重罪常伴隨逃亡的高度可能性，加上已判處應執行有期徒刑12年，將來若受有罪判決確定，可預期刑度非輕，其逃匿規避執行的可能性甚高，如果沒有羈押，無法確保後續到案接受審判及執行，裁定駁回。

