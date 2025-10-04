台中新光三越復業 他車門沒鎖被偷55萬

紀姓民眾被賴姓竊嫌（左）偷走車上55萬現金，警方今逮獲賴嫌，並在車上找回部分贓款。（記者陳建志翻攝）

台中新光三越上週六才復業，本月2日晚上卻發生竊案。一名紀姓男子到百貨公司消費，將車停在地下停車場，因車門沒關好，竟被一名竊嫌打開車門，拿走放在車內的55萬現金，警方隔天獲報立刻組成專案小組，鎖定一名賴姓（53歲）竊嫌涉案，今天下午在附近7期逮獲竊嫌，並找回近30萬贓款，將依竊盜罪嫌移送法辦。

這名紀姓男子，前晚到新光三越吃飯、逛街，當時將車停在地下停車場，沒想到一名穿白衣的男子，一台一台開車門伺機犯案，紀男的車門剛好沒關好，被竊嫌打開偷走放在裡面的55萬現金。

台中市警局第六分局表示，獲報後立刻組成專案小組，調閱監視器後鎖定賴姓男子（61年次）涉案，經循線比對其進出動線，今天下午在百貨公司附近，將似乎又在找尋作案目標的賴嫌查緝到案，訊後將依竊盜罪依法送辦。

警方呼籲，民眾前往百貨商圈消費或購物時，務必提高財物警覺，切勿將大量現金或貴重物品置於車內，以免成為犯罪目標。同時也建議多加利用大眾運輸工具，不僅可免除塞車與停車困擾，更能降低車輛及財產遭竊風險，共同維護安心購物環境。

警方今逮獲賴嫌，在車上找回部分贓款。（記者陳建志翻攝）

