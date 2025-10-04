勇救萬里桐外海潛水客！SUP遊客困浪中 海巡即刻救援

SUP遊客救援萬里桐外海潛水客，受困浪中，海巡人員馳援。（海巡提供）

恆春海巡隊今（4）日中午接獲通報，萬里桐外海有2名潛水客遭海流捲走，情況危急。現場4組SUP立式划槳團隊共8人聞訊趕往救援，成功救出6人，海巡艇趕抵現場，只花6分鐘救起最後2名SUP遊客，護送返港。獲救者幸無大礙。

事故發生於中午時分，第八巡防區通報萬里桐外海海況惡化，2名潛水客被強勁海流帶離岸邊，無法自行返回。附近4組SUP遊客共8人立即展開自救行動，其中1組2人先將部分人員護送回萬里桐漁港。剩餘2組SUP及2名潛水客共6人由附近膠筏接應上岸，但最後1組SUP的2名遊客仍受困浪中。

請繼續往下閱讀...

恆春海巡隊獲報後，迅速派遣3576艇出動。艇上人員透過GoOcean App即時定位及海象資訊，精準鎖定事故海域。下午2點35分抵達現場，搜救隊員立即拋出救生設備，將2名SUP遊客安全拉上艇。經初步檢查，2人意識清楚，僅有輕微擦傷，無需就醫。3576艇隨後護送他們返抵後壁湖漁港，下午3點10分安全上岸，2人自行返家。

海巡隊說，這次救援運用GoOcean App的定位功能及海象預報，有效縮短反應時間，提升搜救效率。隊長林建國指出，海流變化快速，水上活動須注意安全，呼籲民眾出海前查詢天氣及備妥通訊設備，避免類似事件發生。

