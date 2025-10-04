捐血還能學消防安全! 台南警消第一大隊募集500袋鮮血

台南市消防局第一救災救護大隊及台南市消友會第一辦事處，在南瀛綠都心公園新營捐血室舉辦「熱血救人、防火有你」公益活動。（記者楊金城攝）

中秋連假首日，台南市消防局第一救災救護大隊及台南市消友會第一辦事處，在南瀛綠都心公園新營捐血室舉辦「熱血救人、防火有你」公益活動，不但鼓勵民眾捐血，現場也舉辦消防知識體驗，提升民眾的消防安全意識，截至下午5點，募集約500袋捐血，成果豐碩。

台南市消友會第一辦事處處長陳志宏發動地方企業、宮廟、社團、基金會贊助捐血活動，凡捐血者贈送全聯禮券，他也代表消友會頒發慰問金慰問堅守崗位的消防人員。包括台南市府副秘書長殷世熙、新營區長陳宏田到場慰勉消防隊員、鼓勵民眾捐血。

請繼續往下閱讀...

捐血活動吸引人，現場消防知識體驗發揮助功角色，捐血民眾和家人體驗消防衣著裝及滅火器操作、防災知識九宮格、新版CPR+AED操作體驗、住宅用火災警報器與地震防災等4個關卡，過關就送精美宣導品，還有消防人員一旁專業解說及引導親子實際操作體驗，加深民眾對消防工作的印象，並從有獎徵答中學到各種防災常識，進而落實到日常生活當中。

第一大隊大隊長邱國禎並提醒民眾過中秋，切勿購買來路不明或未經檢驗合格的爆竹煙火，兒童施放需家長陪同、施放地點需空曠且無易燃物、不在深夜施放。

台南市消防局局長李明峯說，捐血活動結合消防安全宣傳，不但鼓勵民眾捐血救人觀念，並深植防救災意識，讓民眾學到並活用防災知識小技巧，進而達到減災目的。

捐血活動並慰勉警消人員。（消防局第一大隊提供）

新營捐血活動還能參與消防知識體驗，學習防救災和逃生觀念。（消防局第一大隊提供）

新營捐血活動還能參與消防知識體驗，學習急救技能。（消防局第一大隊提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法