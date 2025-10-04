為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    台鹽綠能弊案陳啓昱、蘇坤煌延押 「不得再抗告」裁定理由曝

    2025/10/04 17:25 記者王捷／台南報導
    前台鹽高層陳啓昱（左）、蘇坤煌涉證交法遭羈押，抗告延押失利，高院認仍有逃匿與勾串之虞，駁回抗告不得再爭。（資料照）

    前台鹽高層陳啓昱（左）、蘇坤煌涉證交法遭羈押，抗告延押失利，高院認仍有逃匿與勾串之虞，駁回抗告不得再爭。（資料照）

    前高雄市副市長、台鹽公司董事長陳啓昱，與前台鹽綠能總經理蘇坤煌涉違反證券交易法等罪遭羈押，兩人不服台南地院延押裁定提起抗告，高等法院台南分院日前裁定駁回，認延押與駁回具保聲請並無不當。

    陳啓昱與蘇坤煌被控涉及台鹽綠能與鴻暉公司間不利益交易、特別背信等罪嫌，原審依起訴書及人證、書證、物證，認兩人涉違反證券交易法第171條第2項及第1項第2、3款，加重使公司為不利益交易罪、加重特別背信罪，法定刑均為7年以上重罪。蘇男另涉公司法與商業會計法等罪，法院指出二人均有逃匿及勾串滅證之虞。

    原審認為，陳男曾逃亡20餘日後到案，兩人面臨重刑、求刑金額高，又涉高額不法利得及民事求償，且部分證人尚待交互詰問，包括台鹽公司、台鹽綠能及鴻暉公司員工等，因兩人曾居主導職位，對證人具有影響力，如釋放在外恐影響供述。故延押2月並禁止接見通信，駁回具保停押聲請。

    高院審酌後認，原審讓被告與辯護人充分陳述意見，並提示撤銷裁定供閱覽，程序並無瑕疵。至於抗告稱無逃亡可能與身體狀況不佳等理由，法官認均不足採信，指出二人遭求刑分別為14年與12年，併科罰金2億元，確有逃匿之高度可能。且同案證人接連請假不到庭，顯示釋放後對證人出庭造成影響，羈押原因與必要性仍存在。

    合議庭由審判長蔡廷宜、陪席法官洪榮家、受命法官林坤志組成，裁定駁回陳啓昱、蘇坤煌抗告，全案不得再抗告。

