按摩店外驚魂夜！黑衣男偷開走BMW 車內孕婦被丟包高鐵雲林站

雲林縣虎尾鎮昨（3日）日晨0點多發生一起離奇案件，一輛BMW轎車未熄火停在按摩店外，車上還坐著賴姓車主友人的妻子，一名陌生男子突然上車將車開走，還將車上女子丟包高鐵雲林站。賴男透過友人上傳網路，要大家幫忙找車。虎尾警分局表示，已鎖定犯嫌所騎乘車輛，正全力追緝中。

賴男今（4日）受訪指出，前天因工作從苗栗南下到雲林工作，晚上一行人到虎尾一處按摩店按摩，因朋友太太懷孕無法按摩，所以車子未熄火讓她在車上休息。經過15分鐘，友人妻子來電很驚恐地說「有人把車開走！還是不認識的」，最後友人老婆在高鐵雲林站下車，同時向當地警局報案。

根據監視器畫面，3日凌晨0點多，一輛Toyota WISH停在按摩店前，一名黑衣男子下車後朝黑色BMW大步走去，馬上開啟車門、倒車後駛離現場，不久賴男友人走出按摩店，目睹車子被盜開走實況。

賴男說，昨先在土庫找到車子行蹤，但嫌犯很狡猾數次逃脫，最後還逆向上快速道路離去，至今尚未找到車輛。而嫌犯所留下車輛除有兩疊約6、7萬元現金，還有留下手機號碼，撥號發現是嫌犯老婆，她稱丈夫疑精神不穩，更透露前陣子他有牽一輛車子，過沒多久就壞掉，可能認為該輛BMW是他的，因此開走。

賴男表示，友人老婆因此是受到嚴重驚嚇，到醫院看診後並無大礙，也跑去宮廟收驚，不過自己僅有這輛車，只能先留在雲林繼續找車。

對此，虎尾警分局表示，已鎖定涉案男子，目前積極追緝中，已調閱監視器並通知相關人員到案，全力追查車輛與嫌犯下落。

