出入88會館、「縱放」郭哲敏出境 檢察官王涂芝判罰俸3月確定

新北地檢署檢察官王涂芝。（資料照）

新北地檢署檢察官王涂芝出入「洗錢大亨」郭哲敏的「八八會館」、被通緝中的「洗錢教父」涂誠文的「睿森銀樓」地下室招待所，接受無償招待，另得知郭哲敏出境訊息，指示警方不予拘提，形同「縱放」，被監察院移送懲戒。懲戒法院職務法庭一審判王涂芝罰款月俸3個月約40萬元，王涂芝、監院均上訴；懲戒法院二審駁回上訴確定。

王涂芝分別於2020年1月17日及7月10日晚間，與高檢署檢察官黃錦秋在參加警政署年終尾牙聚會、與破案慶功宴會後，續攤前往郭哲敏經營的「八八會館」、涂誠文經營的「睿森銀樓」地下室招待所，接受無償招待。

王涂芝偵辦郭哲敏涉犯地下匯兌和洗錢案時，移民署4度掌握郭入、出境時間，通報刑事局執行拘提，王卻指示刑事局暫不拘提郭；郭哲敏2022年10月26日出境後，得知檢警搜索所經營的地下匯兌組織後，畏罪逃往泰國，經調查局等單位鍥而不捨追緝，才於去年8月將他逮捕歸案。

監察院認為，王涂芝出入「八八會館」、「睿森銀樓」，接受無償招待；可預見涉犯洗錢罪的郭哲敏隨時可能潛逃海外，卻仍任由郭哲敏正常通關，違反檢察官倫理規範和刑事訴訟法強制處分規定，彈劾王涂芝，移送懲戒法院職務法庭審理。

懲戒法院職務法庭一審認為，尚不足以認定王涂芝有縱放、包庇郭哲敏的違失，但她2次至私人招待所接受招待，以及開立拘票有違比例原則等，已違反檢察官倫理規範規定，情節重大，但違失情節尚未達不適任檢察官或公務員，而應予汰除的程度，判罰現職月俸給總額3個月的懲戒處分。

王涂芝不服上訴指出，她要照料患有輕度身心障礙的母親，每月開銷近5萬元，原審未考量她生活狀況及經濟上負擔，有判決不備理由的違法，監察院則以原判決認定王涂芝違失情節嚴重，卻只判決罰俸3個月，判決理由矛盾等理由，雙方均提起上訴。職務法庭二審認為，雙方上訴均無理由，駁回上訴確定。

