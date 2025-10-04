中秋連假首日》台南山區3小時2車禍 為看日出且都無駕照

轎車在左鎮二寮擦撞機車後衝落邊坡，2人受困，消防隊員全力搶救。（民眾提供）

左鎮二寮發生嚴重事故，轎車擦撞機車後衝落邊坡，2人受困，消防隊員全力搶救。（民眾提供）

左鎮二寮發生嚴重事故，被撞機車倒在路邊，騎士疑似重擊護欄，當場意識昏迷。（民眾提供）

〔記者吳俊鋒／台南報導〕中秋節連續假期第一天台南山區不平靜，龍崎與左鎮3小時內接連發生自摔、擦撞等交通意外，翻落邊坡，造成4名男生輕重傷。其中楊姓青少年命危，肇禍的1汽車駕駛、2機車騎士均是無照上路，兩地的事故也都與看日出有關。

南市消防局今天清晨5點47分獲報，龍崎區嶺頂18號發生機車騎士翻落邊坡的意外，籃姓男高職生受困約70公尺深的山谷，消防隊即刻救援，緊急調派包含特搜在內的6車、11人趕往。

籃男行經現場時不慎自摔，人跌落邊坡，所幸山谷下方是草叢，加上附近有移工已經醒來，聽見巨大碰撞聲響，趕緊外出查看，發現倒地的機車與受困的騎士，趕緊攔著路過的民眾，協助報案。

消防隊抵達後找到受傷的騎士，意識清楚，因山谷頗深，打火弟兄使用繩索救援技術，努力將人拉起，花了約2小時順利協助脫困，緊急送往成大醫院；籃男才16歲，等於是無照駕駛。初步了解，他要去看日出，正趕去與朋友會合，途中自摔，確切的肇事原因，歸仁警分局正調查。

龍崎事故才過兩個半鐘頭，左鎮二寮的南162線也發生意外，一群同行的朋友看完日出返程時，竟然轎車追撞機車，之後又衝落邊坡受困，消防隊隨即出動搶救，3名男子輕重傷，已緊急送醫，截至下午，未成年的楊姓騎士仍未脫離險境。

事故地點在知名的二寮觀日平台附近，現場為轉彎路段，是汽、機車的嚴重事故，南市消防局8點28分獲報有3名傷者，情況緊急，立刻調派包含特搜在內的9車、23人趕往搶救。

轎車肇事後，衝落20米深的邊坡並卡住，險些掉落下方道路，電線桿也折斷，駕駛與乘客都受困；被撞的騎士則倒臥於162線現場，當時已是意識昏迷。

轎車嚴重變形，消防隊先進行固定，避免滑落，接著再破壞，並使用繩索救援技術協助人員脫困，連同昏迷騎士，迅速將3名輕重傷者緊急處置，後送醫院。

初步了解，當時一行人要下山，疑似轉彎處速度過快而釀禍，騎士因撞擊護欄，造成氣胸，傷勢嚴重，目前命危，確切的肇事原因由新化警分局調查中；開車的18歲蘇男，以及騎車的17歲楊男也都沒有駕照。

機車在龍崎自摔，騎士掉落山谷，消防隊員以繩索吊掛，成功將人救起。（民眾提供）

