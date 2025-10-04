花蓮吉安黃昏市場前五金賣場倉庫全面起火！小瓦斯罐狂噴爆炸

吉安鄉黃昏市場對面的百貨五金賣場今天下午大火。（記者王錦義攝）

花蓮吉安鄉黃昏市場對面的知名199大賣場後方倉庫今天下午發生大火，熊熊火焰及黑色濃煙貫穿天空，由於中秋節連假開始，業者多準備木炭、瓦斯罐等用具，火勢一發不可收拾，初步了解未傳人員受困，目前因火勢太大，消防局除了外部灑水降溫，也透過小型履帶消防車進入火場救援。

花蓮縣吉安鄉吉興一街內巷子的倉庫今天下午冒出濃濃黑煙，結果火勢一發不可收拾，在下午3點多已全面燃燒。發生火警的倉庫是吉安黃昏市場對面的199五金百貨商場的倉庫及家具公司倉庫，現場不斷傳出爆炸聲，都是快速爐使用的丁烷瓦斯罐，甚至從火場爆炸後直接噴飛到馬路上，嚇壞附近民眾。

請繼續往下閱讀...

花蓮縣消防局表示，目前包括花蓮、吉安、仁里、壽豐各分隊均出動滅火，因黃昏市場199賣場占地很大，業者因應中秋節進貨賣場內有許多木炭、火種、瓦斯罐等易燃貨品，造成火勢一時之間愈燒愈大，人員無法進入；目前除了請自來水公司針對吉安鄉中山路三段的水栓進行加壓，消防人員在倉庫外灑水滅火，也有隔出防火巷，並派出機器履帶消防車進入火場協助噴灑乾粉滅火！

吉安鄉長游淑貞也趕到現場了解，游淑貞說，經向商場業者了解，目前員工都已逃生、火場內沒有人員，消防局全力滅火中，也請民眾不要圍觀靠近，以免遭瓦斯罐噴出波及。

吉安鄉黃昏市場對面的百貨五金賣場今天下午大火。（記者王錦義攝）

吉安鄉黃昏市場對面的百貨五金賣場今天下午大火。（記者王錦義攝）

吉安鄉黃昏市場對面的百貨五金賣場今天下午大火。（記者王錦義攝）

吉安鄉黃昏市場對面的百貨五金賣場今天下午大火，快速爐使用的丁烷瓦斯罐不斷發生爆炸，還從賣場內噴到外面馬路上。（記者王錦義攝）

吉安鄉黃昏市場對面的百貨五金賣場今天下午大火。（記者王錦義攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法