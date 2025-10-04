為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    花蓮吉安黃昏市場前五金賣場倉庫全面起火！小瓦斯罐狂噴爆炸

    2025/10/04 16:14 記者花孟璟／花蓮報導
    吉安鄉黃昏市場對面的百貨五金賣場今天下午大火。（記者王錦義攝）

    吉安鄉黃昏市場對面的百貨五金賣場今天下午大火。（記者王錦義攝）

    花蓮吉安鄉黃昏市場對面的知名199大賣場後方倉庫今天下午發生大火，熊熊火焰及黑色濃煙貫穿天空，由於中秋節連假開始，業者多準備木炭、瓦斯罐等用具，火勢一發不可收拾，初步了解未傳人員受困，目前因火勢太大，消防局除了外部灑水降溫，也透過小型履帶消防車進入火場救援。

    花蓮縣吉安鄉吉興一街內巷子的倉庫今天下午冒出濃濃黑煙，結果火勢一發不可收拾，在下午3點多已全面燃燒。發生火警的倉庫是吉安黃昏市場對面的199五金百貨商場的倉庫及家具公司倉庫，現場不斷傳出爆炸聲，都是快速爐使用的丁烷瓦斯罐，甚至從火場爆炸後直接噴飛到馬路上，嚇壞附近民眾。

    花蓮縣消防局表示，目前包括花蓮、吉安、仁里、壽豐各分隊均出動滅火，因黃昏市場199賣場占地很大，業者因應中秋節進貨賣場內有許多木炭、火種、瓦斯罐等易燃貨品，造成火勢一時之間愈燒愈大，人員無法進入；目前除了請自來水公司針對吉安鄉中山路三段的水栓進行加壓，消防人員在倉庫外灑水滅火，也有隔出防火巷，並派出機器履帶消防車進入火場協助噴灑乾粉滅火！

    吉安鄉長游淑貞也趕到現場了解，游淑貞說，經向商場業者了解，目前員工都已逃生、火場內沒有人員，消防局全力滅火中，也請民眾不要圍觀靠近，以免遭瓦斯罐噴出波及。

    吉安鄉黃昏市場對面的百貨五金賣場今天下午大火。（記者王錦義攝）

    吉安鄉黃昏市場對面的百貨五金賣場今天下午大火。（記者王錦義攝）

    吉安鄉黃昏市場對面的百貨五金賣場今天下午大火。（記者王錦義攝）

    吉安鄉黃昏市場對面的百貨五金賣場今天下午大火。（記者王錦義攝）

    吉安鄉黃昏市場對面的百貨五金賣場今天下午大火。（記者王錦義攝）

    吉安鄉黃昏市場對面的百貨五金賣場今天下午大火。（記者王錦義攝）

    吉安鄉黃昏市場對面的百貨五金賣場今天下午大火，快速爐使用的丁烷瓦斯罐不斷發生爆炸，還從賣場內噴到外面馬路上。（記者王錦義攝）

    吉安鄉黃昏市場對面的百貨五金賣場今天下午大火，快速爐使用的丁烷瓦斯罐不斷發生爆炸，還從賣場內噴到外面馬路上。（記者王錦義攝）

    吉安鄉黃昏市場對面的百貨五金賣場今天下午大火。（記者王錦義攝）

    吉安鄉黃昏市場對面的百貨五金賣場今天下午大火。（記者王錦義攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播