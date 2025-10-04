為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    金門海釣糾紛變陸上大亂鬥 男暴走開車衝撞海巡

    2025/10/04 16:28 記者吳正庭／金門報導
    金門羅厝漁港發生糾紛，海洋委員會海巡署金馬澎分署第12巡防區第九岸巡隊九宮安檢所派員協處制止。（海巡署提供）

    金門羅厝漁港發生糾紛，海洋委員會海巡署金馬澎分署第12巡防區第九岸巡隊九宮安檢所派員協處制止。（海巡署提供）

    海洋委員會海巡署金馬澎分署第12巡防區說，今天在羅厝漁港處理一起疑似海上釣魚糾紛延伸到陸地引發4人肢體衝突案件，1名安檢人員遭其中洪姓男子駕車衝撞，在場海巡人員立即以現行犯逮捕，依妨害公務暨傷害罪嫌移送金門地檢署偵辦，遭撞海巡人員腿部擦挫傷，送醫後並無大礙。

    第12巡防區指出，今天凌晨0點左右接獲民眾撥打「118」專線報案，船舶於海上遭洪姓男子駕駛的自用小船衝撞。第9岸巡隊由九宮安檢所派員到羅厝漁港處理，通報金城分局烈嶼分駐所協助。

    岸巡、烈嶼所人員到場了解，報案人指出，他於海上作業期間遭洪男駕駛小船以造浪及衝撞等方式挑釁，返回羅厝漁港後，雙方各自邀集友人到場，現場情緒激動，爆發推擠與肢體衝突。

    第12巡防區說，第9岸巡隊9宮安檢所人員現場制止衝突時，其中洪男竟駕駛小客車擦撞安檢人員，海巡人員立即將其依現行犯逮捕，依妨害公務暨傷害罪移送金門地檢署偵辦。

    金馬澎分署說，民眾遇糾紛應冷靜理性、透過正當管道協調，切勿以暴力方式解決。若發現任何不法行為或海上、岸際危難事件，可撥打「118」或「110」報案專線，海巡將於第一時間派員到場，守護民眾安全。

    岸巡人員遭車輛衝撞。（海巡署提供）

    岸巡人員遭車輛衝撞。（海巡署提供）

