狼阿公猥褻8歲孫女5次 「修復式司法」程序換緩刑

狼阿公對8歲孫女強制猥褻，法律原定最少判3年，法官考量他坦承犯行、獲家屬原諒且情節較輕，認為情輕法重，改判2年徒刑並給緩刑3年。（記者王捷攝）

狼阿公多次猥褻8歲外孫女，雖罪名明確，但最後獲得孫女原諒，不想讓他去坐牢，台南地方法院以依「修復式司法」程序，判刑2年並宣告緩刑3年，期間付保護管束及須接受法治教育課程4場次。

被告與孫女同住期間，多次違反其意願進行不法接觸，犯下5次強制猥褻罪。女童在家中行為出現異常反應，向母親透露外祖父曾有不當身體接觸，母親聽聞後立即向社會局通報，台南市家庭暴力暨性侵害防治中心隨即介入，並通報警方啟動偵辦程序。

被告於警詢、偵查及審理中均自白，供詞與被害人及母親陳述相符，另有家庭暴力暨性侵害防治中心案情摘要、現場照片等證據支持，事證明確。但是，孫女在程序中表示，雖然阿公做錯事，但平常很照顧她，不希望阿公坐牢，女童的母親也希望從輕量刑。

合議庭指出，雖被告身為長輩，違背人倫及信任關係，行為應受譴責，但只要對14歲以下的孩子有強制猥褻行為，最少就要關3年、最多可以判到10年。鑑於外祖父雖然犯了重罪，但他之後主動認罪，還透過修復式司法向家人道歉、取得原諒，加上年紀大、沒有前科，情況不像一般暴力性侵那麼嚴重。如果直接判3年起跳會太重，於是依法酌量減輕刑度，最後定刑2年並給予緩刑3年。

法官強調，修復式司法的目的不在免責，而是透過被告面對錯誤、修補關係與社會信任。被告已搬離孫女住處，不再同住，法院為確保其行為受監督，命其緩刑期間付保護管束並接受法治教育。若違反負擔或再犯，緩刑將撤銷。

