    首頁 > 社會

    碰！中秋首日國道驚魂 彰化田尾6車連環撞13人傷

    2025/10/04 15:30 記者陳冠備／彰化報導
    中秋連假首日，國道一號南下彰化段就傳出6車連環撞事故，被撞車輛車頭嚴重變形，是故造成13人受傷。（民眾提供）

    中秋連假首日，國道一號南下彰化段就傳出6車連環撞事故，被撞車輛車頭嚴重變形，是故造成13人受傷。（民眾提供）

    中秋連假首日，國道一號南下彰化段就傳出嚴重事故！今（4）日上午11時03分，國1南向216.8公里處（北斗鎮路段），一名莊姓男子駕駛聯結車，疑似因「未注意車前狀態」，追撞前方車輛，導致5輛自小客車如骨牌般「碰碰碰碰碰」連環撞擊。這起事故共造成13人受傷，所幸均為輕傷無生命危險。警方現場駕駛酒測值為0，詳細肇事原因仍待調查中。

    國道警方初步調查，莊男（54歲）駕駛的半聯結車行駛於外側車道時，疑因分心或未保持安全距離，先是追撞前方由陳男（39歲）駕駛的自小客車，隨後再推撞前方由周男（47歲）、黃男（51歲）、蔡男（39歲）及另一名陳男（38歲）所駕駛的自小客車，導致6車連環撞。

    強大的撞擊力導致5輛自小客車車頭板金嚴重凹陷、車體扭曲變形。國道警方與消防局獲報後，立即派出埔鹽、埔心及溪湖分隊，共3輛救護車、6名消防人員前往搶救，將事故中受傷的各車駕駛及乘客共13人全數救出，所幸傷者均為擦挫傷等輕傷，無生命危險，並已緊急送醫治療。

    國道警方表示，事故駕駛人酒測值均為0，現場於11時50分排除。警方呼籲，用路人行車時若精神不濟或分心，極易釀成追撞事故，如因未注意車前狀況造成重傷或死亡，除須負刑責外，也可能被吊扣或吊銷駕照。

    警方調查，莊姓男子駕駛聯結車，疑似因「未注意車前狀態」，追撞前方車輛。（民眾提供）

    警方調查，莊姓男子駕駛聯結車，疑似因「未注意車前狀態」，追撞前方車輛。（民眾提供）

    5輛自小客連環撞，前後車身都被撞到變形。（民眾提供）

    5輛自小客連環撞，前後車身都被撞到變形。（民眾提供）

