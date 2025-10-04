為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    中壢擁4家診所貪醫 詐領健保費46萬遭起訴

    2025/10/04 15:26 記者謝武雄／桃園報導
    江姓醫師非法詐領健保費達46萬餘元，桃園地檢署以偽造文書罪嫌將其起訴。（資料照）

    在桃園市中壢區開設4家診所的江姓醫師（男、54歲），涉嫌從2014年起，利用病患從事醫美自費療程，仍向健保申請不實醫療費用，還利用診所系統更改其他醫師病歷資料虛報健保費，此外陳姓藥師雖掛名未執業，但仍被申報藥事服務費，案經健保署發現有異提出告訴，經調查局桃園市調查處調查江姓醫師非法詐領健保費達46萬餘元，桃園地檢署以偽造文書罪嫌將其起訴。

    檢調調查指出，江姓醫師從2014年8月起，申報黃姓等20位民眾不實就醫紀錄，詐領8 萬8196點健保點數；另江姓醫師於2016年10月至2020年5月間，利用其帳號權限，登入系統竄改2家診所、14位醫師就醫紀錄或虛增，合計詐領26萬4136點健保點數。

    另江姓醫師明知診所執業登記陳姓藥師，並無實際從事藥事相關業務，但其門診就醫紀錄仍申報陳姓藥師為調劑人員，虛偽申報健保點數達10萬9978點，共計詐領健保點數46萬2310點，以每點折合1元計算，共計詐領46萬2310元。

    檢察官調查，江姓醫師詐欺取財犯罪所得之健保醫療給付款項總計46萬2310元，請依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。

