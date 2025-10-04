為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    偷娃娃機辯「盜版海賊王公仔」全丟掉 業者嗆：都正版貨！

    2025/10/04 15:50 記者王捷／台南報導
    施姓竊嫌連偷娃娃機店公仔，辯稱全是「盜版海賊王」賣不掉，所以拿去丟了，業者反駁都是正版限量款，損失超過20萬元。（資料照）

    施姓竊嫌連偷娃娃機店公仔，辯稱全是「盜版海賊王」賣不掉，所以拿去丟了，業者反駁都是正版限量款，損失超過20萬元。（資料照）

    台南市北區發生連環娃娃機店失竊案，警方昨晚間循線通知涉重嫌的施姓男子到案。施男辯稱自己偷到的都是海賊王「盜版公仔」，賣不出去所以全丟掉，但娃娃機業者反駁，強調被偷的全是正版授權商品，損失超過20萬元。

    台南警五分局公園派出所月初先後接獲報案，分別稱娃娃機店內多樣商品被竊，損失金額從2900元至22萬元不等，兩起案件時間接近、手法雷同，警方懷疑為同一人所為，立即比對監視畫面展開追查。

    據了解，35歲的施男是在工地當粗工，疑似是大環境不好，到娃娃機店四處行竊，他手提著大袋子，熟練地逐一搜刮公仔、玩具與零食，行徑相當大膽。他落網後自稱並非貪財，只是看到無人看管的商品心生好奇，拿回去才發現這些海賊王公仔都是盜版貨「根本賣不掉」。

    業者聽聞後大為氣憤，強調所有商品都是正版授權公仔與周邊，且多數屬限量款，市價不斐，被偷後損失超過20萬元。警方訊後仍依竊盜罪嫌將施男移送台南地檢署偵辦，後續將由檢方追查贓物流向與實際損害。

    警方提醒，娃娃機店多為無人經營場所，常成宵小覬覦目標，呼籲業者應加裝監視器、警報系統與照明設備。第五分局也表示，將針對北區夜間商圈加強巡邏與蒐證，全力守護市民財產安全。

