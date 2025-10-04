人夫1人叫2傳播妹陪酒「凍未條」性侵 賠50萬換緩刑

廖姓男子去年到台中叫了2個傳播妹，卻趁其中一名酒醉無力抵抗趁機性侵，因事後賠償50萬元，台中地院法官判處1年10月，緩刑3年。（記者陳建志攝）

一名已婚廖姓男子，去年父親節到台中出遊，當晚叫了2個傳播妹到飯店陪酒玩樂，途中一名傳播妹小芸（化名）跑到廁所吐，獨留另一名傳播妹小臻（化名）在外面，劉男見小臻醉倒在床上，竟趁機脫去衣褲性侵，小芸出來撞見喝斥揚言報警，劉男見闖禍穿衣離開，小臻事後報警提告，台中地院審理時，劉男坦承犯行，並賠小臻50萬元，法官依乘機性交罪，處有期徒刑1年10月，緩刑3年。

判決指出，這名廖姓男子去年父親節和家人到台中玩，因和家人吵架，當晚獨自到一家旅店叫了2個傳播妹到房間喝酒玩樂，途中一名傳播妹小芸因不勝酒力跑到廁所吐，獨留另一名傳播妹小臻在外面，劉男見小臻醉倒在床上起色心，竟趁機脫去衣褲性侵。

小芸從廁所出來，看到小臻全身被脫光躺在床上，廖男還戴著保險套在性侵，大聲質問「你在幹嘛？」，廖男則回答：「我沒有幹嘛」，小芸氣炸表示要報警，劉男則回答：「你幹嘛報警」，小芸又回應：「你都對我家妹妹這樣了，我幹嘛不報警？」，劉男自知闖禍，立刻穿上衣服離開現場，小芸和小臻因酒醉，休息到上午9點多才離開旅店，事後並向警方報案，警方依妨害性自主送辦。

台中地院審理時，廖男坦承犯行，因是初犯，且和小臻以50萬元達成和解並已給付，所犯的乘機性交罪，法定刑為3年以上，10年以下有期徒刑，法官考量犯後態度良好，並已和被害人完成調解，認為就算以最低的3年刑度猶嫌過重，有情輕法重之嫌，依刑法第59條規定酌減其刑，判處1年10月徒刑，緩刑3年。#

