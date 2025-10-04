為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    小三IG調情「成功達成飛機上做愛」 判賠人妻90萬

    2025/10/04 14:04 記者林嘉東／台北報導
    楊女透過IG傳給人夫「我懷了小孩」、「成功達成飛機上做愛」被人妻發現怒告求償百萬，台北地院判楊女敗訴要賠償劉女90萬元。示意圖。（資料照）

    劉姓人妻意外發現先生手機通訊軟體IG裡，有楊姓「小三」傳給先生的對話：「我懷了小孩」、「成功達成飛機上做愛」等內容，才知先生2次出國都跟楊女一起旅遊，怒告楊女侵害配偶權，求償台幣100萬元。台北地院法官認為，楊女長期侵害劉女配偶權，對劉女精神打擊甚鉅，判楊女要賠償劉女90萬元精神慰撫金。

    劉女控訴，她與謝姓先生11年前結婚後，育有1子1女，去年6、7月間陸續發現先生的手機IG裡，有多段楊女傳給先生的內容「我懷了孩子」、「成功達成飛機上做愛」等語，讓她忍無可忍，檢具先生4月前往日本名古屋與7月前往泰國的出國紀錄，與先生與楊女在IG上的對話內容，以楊女侵害她的配偶權，求償精神慰撫金100萬元。

    楊女抗辯說，劉女提出的對話，無法證明她與謝男友發生性行為，以及與謝有親密舉動。不過，法官比對謝與楊女出、入境資料，與楊女在IG上4月的貼文「我們在日本的飯店外面sex」、與7月份的貼文「咱們的泰國之旅」、「和你去泰國的照片」、「成功達成飛機上做愛」等內容，足見楊女確有與謝同遊，並發生性關係的事實，長期侵害劉女配偶權，對劉女精神打擊甚鉅，判楊女要賠償劉女90萬元。

