早上7點酒測值0.82！空軍五聯隊現役士官酒駕 自撞電桿翻車

空軍五聯隊服役的黃姓上士，昨天早上開休旅車從花蓮後站國興一街往北，經十六股大道要左轉時撞上燈桿，酒測值超標三唄。（警方提供）

38歲黃姓男子昨天早上7點在花蓮市一處路口左轉時，自撞電線桿翻車受傷送醫，警方到場處理，酒測值高達0.82毫克，超標3倍，警方追查男子身分，發現竟是服役於花蓮的空軍第五戰術混合聯隊上士，警方今天將男子依公共危險罪嫌送辦。

警方調查，38歲黃姓士官在3日早上駕駛休旅車，從花蓮車站後站國興一街往北行駛至十六股大道路口，正要左轉陸橋時沒有抓好距離，竟撞上路邊燈桿，造成汽車側翻，黃男雙手僅擦傷沒有就醫，警方到場處理，替黃男酒測，發現酒精值0.82毫克，遠遠超過0.25毫克的公共危險罪標準，遭警方開罰。

處理的花蓮警分局表示，黃男有合格駕照，今天全案已依照公共危險罪嫌送辦，肇事原因仍待調查，警方呼籲，開車切記別喝酒以免肇事，至於黃男肇事原因仍待釐清。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

