為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    高雄78歲婦人疑騎車闖紅燈 擦撞轎車重傷昏迷

    2025/10/04 13:38 記者黃良傑／高雄報導
    高雄78歲婦人疑機車闖紅燈，擦撞轎車重傷昏迷，另波及其他汽車2人輕傷。（民眾提供）

    高雄78歲婦人疑機車闖紅燈，擦撞轎車重傷昏迷，另波及其他汽車2人輕傷。（民眾提供）

    高雄78歲廖姓婦人今（4）日上午10時許，騎機車經苓雅區沿文武三街北向南行駛，不慎與吳姓男子駕駛的轎車擦撞，廖婦人車倒地，重傷昏迷送醫，苓雅分局初步調查，懷疑廖婦闖紅燈為主肇因，詳細肇責仍待進一步調查、釐清。

    苓雅分局指出，警方於今天上午接獲通報發生車禍，需要警方協助，警方派員到場，經瞭解，廖姓女子（78歲）騎乘機車沿文武三街北向南行駛、吳姓男子（34歲）駕駛轎車，沿四維四路東向西行駛，行經四維四路與文武三街口，雙方發生碰撞，波及駕駛轎車西向東的謝姓男子（33歲）。

    該起車禍造成廖女昏迷，送醫救治中，另2名汽車駕駛擦挫傷，送醫治療，意識清楚無大礙，經酒測後查無人酒駕。

    警方到場訪查周遭，並調閱行車紀錄器佐證，初步分析事故原因為廖女疑似闖紅燈，詳細肇事責任待送交通大隊分析研判。

    苓雅分局呼籲，用路人無論駕駛汽、機車或步行，皆須遵守道路交通規則，本分局將持續宣導用路人遵守交通規則，並加強違規取締告發，以維護市民交通安全。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播