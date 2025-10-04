高雄78歲婦人疑騎車闖紅燈 擦撞轎車重傷昏迷

高雄78歲婦人疑機車闖紅燈，擦撞轎車重傷昏迷，另波及其他汽車2人輕傷。（民眾提供）

高雄78歲廖姓婦人今（4）日上午10時許，騎機車經苓雅區沿文武三街北向南行駛，不慎與吳姓男子駕駛的轎車擦撞，廖婦人車倒地，重傷昏迷送醫，苓雅分局初步調查，懷疑廖婦闖紅燈為主肇因，詳細肇責仍待進一步調查、釐清。

苓雅分局指出，警方於今天上午接獲通報發生車禍，需要警方協助，警方派員到場，經瞭解，廖姓女子（78歲）騎乘機車沿文武三街北向南行駛、吳姓男子（34歲）駕駛轎車，沿四維四路東向西行駛，行經四維四路與文武三街口，雙方發生碰撞，波及駕駛轎車西向東的謝姓男子（33歲）。

該起車禍造成廖女昏迷，送醫救治中，另2名汽車駕駛擦挫傷，送醫治療，意識清楚無大礙，經酒測後查無人酒駕。

警方到場訪查周遭，並調閱行車紀錄器佐證，初步分析事故原因為廖女疑似闖紅燈，詳細肇事責任待送交通大隊分析研判。

苓雅分局呼籲，用路人無論駕駛汽、機車或步行，皆須遵守道路交通規則，本分局將持續宣導用路人遵守交通規則，並加強違規取締告發，以維護市民交通安全。

