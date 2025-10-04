男子駕車訪友擋社區車道 警方盤查揪出毒品與槍械

新北市42歲倪姓男子日前駕車停在某社區車庫外車道不得其門而入，新北市汐止警分局警員上前盤查，查獲毒品、與1把改造槍枝。（記者林嘉東翻攝）

新北市倪姓男子日前駕車停在某社區地下車庫外車道上，新北市汐止警分局以為倪迷途上前關心，倪男反而神色慌張，加上車內傳來刺鼻的毒品味，駕駛座扶手還有1個空的菸彈，員警搜索時，另在倪男隨身包內查獲1把改造槍枝。警方訊後，將倪男依違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌送辦。

上月28日上午9時許，新北市汐止警分局長安派出所員警巡邏至汐止區忠孝東路時，發現1輛自小客車斜停在某社區地下車庫外車道上擋道，以為駕駛迷途主動上前關心，見倪男聲稱是要來訪友時神色慌張，車內又飄出二級毒品依托咪酯刺鼻氣味，駕駛座扶手還有一個疑似剛使用過的空菸彈，遂要求他下車接受盤查，在他身上搜獲剩餘毒品。

員警盤查倪時，發現他有意遮掩隨身背包，附帶搜索包包竟搜出1把改造手槍；警訊後，將42歲的倪男依違反槍砲彈藥刀械管制條例與毒品危害防制條例送辦。

汐止分局長徐俊生強調，毒品犯罪一直以來除了對社會治安造成重大影響之外，槍砲更是危害國人及社會財產安全的一大隱患，為給民眾一個無毒、無槍的環境，汐止分局將持續加強查緝毒品犯罪及非法槍彈，維護社會秩序與國人安全。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

