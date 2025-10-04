為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    男子駕車訪友擋社區車道 警方盤查揪出毒品與槍械

    2025/10/04 14:16 記者林嘉東／新北報導
    新北市42歲倪姓男子日前駕車停在某社區車庫外車道不得其門而入，新北市汐止警分局警員上前盤查，查獲毒品、與1把改造槍枝。（記者林嘉東翻攝）

    新北市42歲倪姓男子日前駕車停在某社區車庫外車道不得其門而入，新北市汐止警分局警員上前盤查，查獲毒品、與1把改造槍枝。（記者林嘉東翻攝）

    新北市倪姓男子日前駕車停在某社區地下車庫外車道上，新北市汐止警分局以為倪迷途上前關心，倪男反而神色慌張，加上車內傳來刺鼻的毒品味，駕駛座扶手還有1個空的菸彈，員警搜索時，另在倪男隨身包內查獲1把改造槍枝。警方訊後，將倪男依違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌送辦。

    上月28日上午9時許，新北市汐止警分局長安派出所員警巡邏至汐止區忠孝東路時，發現1輛自小客車斜停在某社區地下車庫外車道上擋道，以為駕駛迷途主動上前關心，見倪男聲稱是要來訪友時神色慌張，車內又飄出二級毒品依托咪酯刺鼻氣味，駕駛座扶手還有一個疑似剛使用過的空菸彈，遂要求他下車接受盤查，在他身上搜獲剩餘毒品。

    員警盤查倪時，發現他有意遮掩隨身背包，附帶搜索包包竟搜出1把改造手槍；警訊後，將42歲的倪男依違反槍砲彈藥刀械管制條例與毒品危害防制條例送辦。

    汐止分局長徐俊生強調，毒品犯罪一直以來除了對社會治安造成重大影響之外，槍砲更是危害國人及社會財產安全的一大隱患，為給民眾一個無毒、無槍的環境，汐止分局將持續加強查緝毒品犯罪及非法槍彈，維護社會秩序與國人安全。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    新北市42歲倪姓男子日前駕車停在某社區車庫外車道不得其門而入，新北市汐止警分局警員上前盤查，查獲毒品、與1把改造槍枝。（記者林嘉東翻攝）

    新北市42歲倪姓男子日前駕車停在某社區車庫外車道不得其門而入，新北市汐止警分局警員上前盤查，查獲毒品、與1把改造槍枝。（記者林嘉東翻攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播