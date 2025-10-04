警破「日薪抽頭」非法仲介 查獲27名失聯非法移工

移民署和警方破獲收容失聯移工的不法仲介集團，查獲27名非法的印尼籍移工。（記者陳建志翻攝）

台中梧棲一處透天厝今年4月發生外籍移工鬧事，警方結合移民署中區事務大隊台中市專勤隊深入了解後，才發現是非法仲介集團，透過侯姓印尼籍外配，招募失聯移工及逾期外僑至工地打工，卻以「日薪抽頭」500元至1100元不等金額，剝削移工薪資牟取暴利，卻因拖欠薪水引發移工不滿鬧事，一舉查獲27名非法印尼籍移工，並將洪姓負責人（52歲）等6人依違反就業服務法移送偵辦。

今年4月台中梧棲區一處外籍移工聚集的透天厝發生移工鬧事，一群逾期居留者因懷疑領班與雇主勾結、拖欠薪資，竟限制領班女友行動並施以暴力，警方當場帶回27人並交由移民署續處。

請繼續往下閱讀...

移民署台中專勤隊深入追查發現，一名侯姓印尼籍外配，介紹失聯移工及逾期外僑給洪姓男子（52歲），毎介紹1人可獲取3千元報酬，洪男再安排前往工地，從事清潔、搬運、打石等工作。

該集團以「日薪抽頭」方式牟利，每人每日收取新臺幣500元至1100元不等利潤，派工高峰時每天人數逾50人，短短4個月不法所得達200萬元。卻因工程行財務週轉不靈，長期拖欠薪資，除部分移工因做黑工不敢曝光自認倒楣離去，另有多人因不滿沒拿到錢集體討薪才引發衝突。

專案小組在取得法院搜索票後，近日前往該工程行辦公室執行搜索，當場查扣電腦、手機、合約書及帳冊等證物，除27名非法移工送往收容所等待遣返，洪姓男子等6人依違反就業服務法移送法辦。

台中專勤隊副隊長黨昱泰表示，今年10月1日起推行全新外籍人流管理制度，凡是逾期停留或居留台灣地區的無戶籍國民及外國人，在查獲前自行到案者，罰鍰減半，鼓勵逾期居留的人，勇敢向移民署等治安機關出面到案，給自己早日返國的機會。#

移民署和警方破獲收容失聯移工的不法仲介集團，以「日薪抽頭」方式牟利，將洪姓男子等人依違反就業服務法移送法辦。（記者陳建志翻攝）

移民署和警方破獲收容失聯移工的不法仲介集團，起初薪資單、契約書等證物。（記者陳建志翻攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法