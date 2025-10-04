為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    不顧氣爆火勢第一時間救人 他們被盛讚「警察超人」

    2025/10/04 13:35 記者徐聖倫／新北報導
    警員林德龍、黃敏敏在消防員抵達後轉為外圍戒備與交通疏導。（記者徐聖倫翻攝）

    警員林德龍、黃敏敏在消防員抵達後轉為外圍戒備與交通疏導。（記者徐聖倫翻攝）

    新北市蘆洲區長安街某便當店昨晚用餐時間發生氣爆造成7傷，當下正好蘆洲警分局2位警員在附近處理交通事故，2員迅速聞聲而至，合力將現場受傷、受困民眾一一救出，得到廣大網友肯定直呼「警察超人」。

    據了解，蘆洲警分局三民派出所警員林德龍、黃敏敏於附近處理交通事故，聽見爆炸聲響發現不對勁，立即趕赴現場。抵達後最先看見的2名傷者無法移動，均為便當店女員工，一名受困於騎樓下鐵架，另一名遭機車壓住，均有受傷，因便當店尚有火勢、黑煙竄出，為避免二次傷害，立即協助移置路旁等候救護人員。

    林、黃2員不顧火勢威脅，挺身救人的樣子被民眾注意，這段過程也被放上網路，網友盛讚2員為「警察超人」。2員謙虛表示，這是警方的職責所在，看到急難現場第一時間向前已是反射動作，民眾的安危最為重要。

    本次氣爆造成7人受傷，4人二度灼傷、3人輕微外傷，均意識清楚，送醫救治後均生命無虞，為不幸中大幸。目前消防、警方均進入調查階段，詳細事故原因、肇責正釐清中。#

    監視器拍下警員林德龍、黃敏敏第一時間抵達氣爆現場投入救難工作。（記者徐聖倫翻攝）

    監視器拍下警員林德龍、黃敏敏第一時間抵達氣爆現場投入救難工作。（記者徐聖倫翻攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播