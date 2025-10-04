不顧氣爆火勢第一時間救人 他們被盛讚「警察超人」

警員林德龍、黃敏敏在消防員抵達後轉為外圍戒備與交通疏導。（記者徐聖倫翻攝）

新北市蘆洲區長安街某便當店昨晚用餐時間發生氣爆造成7傷，當下正好蘆洲警分局2位警員在附近處理交通事故，2員迅速聞聲而至，合力將現場受傷、受困民眾一一救出，得到廣大網友肯定直呼「警察超人」。

據了解，蘆洲警分局三民派出所警員林德龍、黃敏敏於附近處理交通事故，聽見爆炸聲響發現不對勁，立即趕赴現場。抵達後最先看見的2名傷者無法移動，均為便當店女員工，一名受困於騎樓下鐵架，另一名遭機車壓住，均有受傷，因便當店尚有火勢、黑煙竄出，為避免二次傷害，立即協助移置路旁等候救護人員。

請繼續往下閱讀...

林、黃2員不顧火勢威脅，挺身救人的樣子被民眾注意，這段過程也被放上網路，網友盛讚2員為「警察超人」。2員謙虛表示，這是警方的職責所在，看到急難現場第一時間向前已是反射動作，民眾的安危最為重要。

本次氣爆造成7人受傷，4人二度灼傷、3人輕微外傷，均意識清楚，送醫救治後均生命無虞，為不幸中大幸。目前消防、警方均進入調查階段，詳細事故原因、肇責正釐清中。#

監視器拍下警員林德龍、黃敏敏第一時間抵達氣爆現場投入救難工作。（記者徐聖倫翻攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法