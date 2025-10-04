為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    國5雪隧連日不平靜 自撞車禍還有逼車魔人

    2025/10/04 11:16 記者王峻祺／宜蘭報導
    國5雪隧連日不平靜，不僅有自撞車禍封閉1車道，還有逼車魔人現蹤，讓駕駛相當困擾。（警方提供）

    國道5號雪山隧道因連續假日，每天車流頻繁，中秋連假前一天的3日晚間，發生小貨車自撞車禍，因返鄉車潮多，北上單線封閉造成車流一度回堵，車速更僅剩不到30公里，所幸無重大傷亡；另外雪隧近期也傳有逼車魔人，讓苦主上網求助，引來網友齊聲撻伐。

    中秋連假國5雪隧陸續湧現返鄉車流，但因10月假期多，車潮分散下，並未出現嚴重塞車現象，3日晚間正值上下班尖峰時段，雪隧北向20公里內側車道發生自撞車禍，30歲陳姓男子駕駛小貨車，疑似爆胎撞上外側施工廊道後，再失控擦撞內側牆，橫向停在車道上。

    陳男未受傷，酒測值為0，但同車32歲何姓女乘客的手、腳及頸部有擦挫輕傷，送往礁溪杏和醫院治療後無礙，事故約於8時25分排除，雪隧恢復雙向通車。不過事故當下因暫時封閉北上內車道，一度造成車流回堵，車速不到30公里。

    另外，雪隧近期也傳逼車魔人現蹤，苦主發文抱怨「前面就有車，也在限速範圍，是在逼什麼車？」貼文一出立刻吸引大批網友撻伐，留言也曾遇過有人沿路一直按喇叭、閃大燈，甚至貼很緊。最近也出現有車輛疑似誤開霧燈、遠燈，導致前後方駕駛視線不佳、干擾行車安全等抱怨文。

    國道警察第9大隊表示，後車若有逼車及緊迫前車等不當駕駛行為，違規事實明確，警方會依道路交通管理罰條例「任意以迫近、驟然變換車道或其他不當方式，迫使他車讓道」舉發，處新台幣6千元以上3萬6千元以下罰鍰，並吊扣該汽車牌照6個月。

