金門4登山客迷路夜困太武山 消防搜救助脫困

4名登山客3日「夜探」太武山迷路，消防局會同義消上山搜尋救援。（金門縣消防局提供）

4名登山客昨天「夜訪」太武山，其中1人先行探路，未料短短8分鐘路程卻找不到回頭路，剩下3人跟著上山，造成「1+3」受困；金門縣消防局據報，出動8人、4車馳援，20分鐘協助4人下山，化解虛驚。

縣消防局表示，3日晚8點半左右接獲報案，葉姓等4位民眾從植物園「飲水思源」處攀登太武山，因路況不熟迷失方向，向消防局求助；消防局第2大隊大隊長董紀瑋率金湖、金沙消防分隊前往，會同義消楊忠典、黃穎健上山救人。

消防局表示，4名登山客下午5點多準備從植物園「飲水思源」石勒附近登山，其中1人先行探路，至晚間7點多仍摸不清方向，另外3人跟著上山，未料，上山後仍摸不清方向，決定報案求援。

消防局表示，勤指中心值勤員據報，先引導迷路的登山客使用定位系統，於獲取民眾受困座標後，立即入山搜救，順利將4名登山客帶下山，整個救援行程，「自精準定位後從入山口歷時約20分鐘即尋獲受困民眾」，救護人員對登山客進行基礎生命徵象檢測，確認無明顯外傷後護送下山。

一名資深登山客說，植物園往太武山至少有4條路徑，登山客迷失的路徑其實很單純，只是到了定點「一個轉身」就可能抓不準方向，容易迷失方位；按照正常速度，從入口到尋獲登山客的位置，大概只要5到8分鐘。

消消防局表示，登山活動應結伴而行，並掌握入山時間，避免天色昏暗，迷失方向。如受困山上，應第一時間向119求援，避免自行上山尋找，徒增受困風險。

四名登山客三日「夜探」太武山迷路，消防局據報會同義消上山救援成功。（金門縣消防局提供）

金門太武山植物園「飲水思源」處的石勒，也是附近軍事史蹟景點之一，常有遊客造訪。（讀者提供）

4名登山客3日「夜探」太武山迷路，消防局救援成功，登山客也表示下次不會再走不熟悉的山路。（金門縣消防局提供）

