為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    金門4登山客迷路夜困太武山 消防搜救助脫困

    2025/10/04 11:06 記者吳正庭／金門報導
    4名登山客3日「夜探」太武山迷路，消防局會同義消上山搜尋救援。（金門縣消防局提供）

    4名登山客3日「夜探」太武山迷路，消防局會同義消上山搜尋救援。（金門縣消防局提供）

    4名登山客昨天「夜訪」太武山，其中1人先行探路，未料短短8分鐘路程卻找不到回頭路，剩下3人跟著上山，造成「1+3」受困；金門縣消防局據報，出動8人、4車馳援，20分鐘協助4人下山，化解虛驚。

    縣消防局表示，3日晚8點半左右接獲報案，葉姓等4位民眾從植物園「飲水思源」處攀登太武山，因路況不熟迷失方向，向消防局求助；消防局第2大隊大隊長董紀瑋率金湖、金沙消防分隊前往，會同義消楊忠典、黃穎健上山救人。

    消防局表示，4名登山客下午5點多準備從植物園「飲水思源」石勒附近登山，其中1人先行探路，至晚間7點多仍摸不清方向，另外3人跟著上山，未料，上山後仍摸不清方向，決定報案求援。

    消防局表示，勤指中心值勤員據報，先引導迷路的登山客使用定位系統，於獲取民眾受困座標後，立即入山搜救，順利將4名登山客帶下山，整個救援行程，「自精準定位後從入山口歷時約20分鐘即尋獲受困民眾」，救護人員對登山客進行基礎生命徵象檢測，確認無明顯外傷後護送下山。

    一名資深登山客說，植物園往太武山至少有4條路徑，登山客迷失的路徑其實很單純，只是到了定點「一個轉身」就可能抓不準方向，容易迷失方位；按照正常速度，從入口到尋獲登山客的位置，大概只要5到8分鐘。

    消消防局表示，登山活動應結伴而行，並掌握入山時間，避免天色昏暗，迷失方向。如受困山上，應第一時間向119求援，避免自行上山尋找，徒增受困風險。

    四名登山客三日「夜探」太武山迷路，消防局據報會同義消上山救援成功。（金門縣消防局提供）

    四名登山客三日「夜探」太武山迷路，消防局據報會同義消上山救援成功。（金門縣消防局提供）

    金門太武山植物園「飲水思源」處的石勒，也是附近軍事史蹟景點之一，常有遊客造訪。（讀者提供）

    金門太武山植物園「飲水思源」處的石勒，也是附近軍事史蹟景點之一，常有遊客造訪。（讀者提供）

    4名登山客3日「夜探」太武山迷路，消防局救援成功，登山客也表示下次不會再走不熟悉的山路。（金門縣消防局提供）

    4名登山客3日「夜探」太武山迷路，消防局救援成功，登山客也表示下次不會再走不熟悉的山路。（金門縣消防局提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播