    社會

    偷看女同事手機在相簿裡找到「好康的」 男傳給自己「卡檔」GG了

    2025/10/04 10:52 記者黃佳琳／高雄報導
    男子偷翻女同事手機找到裸體影片，傳給自己欣賞「卡檔」GG了。（情境照）

    男子偷翻女同事手機找到裸體影片，傳給自己欣賞「卡檔」GG了。（情境照）

    陳姓男子與隔壁桌的女同事感情不錯，兩人常有互動，女同事上廁所時，陳男偷看她的手機，在相簿裡發現女同事自拍裸體影片，陳男自認找到「好康的」，趕緊用LINE把影片傳給自己，結果影片檔太大卡住，女同事回辦公室座位時發現此事氣炸報警，陳男被依無故重製性影像未遂等罪判刑4月，得易科罰金。

    判決指出，陳姓男子和女同事小仙（化名）是同事，兩人辦公室座位緊臨，工作之餘也會聊天，陳男某日意外得知小仙的手機密碼後，就記在腦海裡；2024年5月17日下午3點多，小仙離開辦公座位去上廁所，陳男見機不可失，拿起小仙放在辦公桌上的手機，輸入密碼後開始翻找相簿。

    陳男翻查一陣子後，找到小仙自拍的裸體影片，陳男看到「好康的」趕緊打開小仙的LINE，打算把影片傳給自己留存欣賞，但沒想到影片檔案太大，卡檔一直無法順利傳送完成，當檔案還未上傳完成，小仙已上完廁所回到座位，她發現此事後氣炸，直接報警提告。

    高雄地方法院審理時，陳男坦承犯行，並釋出善意想跟小仙和解，但小仙堅持告到底不原諒他，法官依無故入侵電腦或其相關設備及無故重製性影像未遂等罪判陳男徒刑4月，得易科罰金，可上訴。

