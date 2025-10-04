台南轎車撞機車後翻落邊坡 3人輕重傷送醫

轎車疑似與機車擦撞後，失控衝落邊坡，人員受困，消防隊緊急搶救。（民眾提供）

中秋節連假首日不平靜，台南今天繼清晨龍崎有騎士摔落山谷的意外後，上午在左鎮又發生轎車擦撞機車，翻落邊坡受困的事故，消防隊隨即出動搶救，3人輕重傷，已緊急送醫。

事故地點在南162線知名的二寮觀日平台附近，現場為1處轉彎道路，汽、機車嚴重事故，有3名傷者，消防局8點28分獲報，包含特搜在內，共9車、23人趕往搶救。

疑似轎車擦撞機車後，撞斷電線桿，衝落道路邊坡，險切掉入溪流，卡在護岸上，2人受困，騎士則昏迷。

轎車嚴重變形，消防隊先進行固定，避免滑落，接著再破壞，並使用繩索救援技術協助人員脫困，連同騎士，迅速將3名傷者緊急處置，後送醫院。

3名傷者都是男性，均未滿20歲，警方初步了解，疑似轉彎處車速過快而釀禍，確切的肇事原因調查中。

新化警分局呼籲，中秋連假二寮觀日平台遊客增加，山區道路又比較狹窄，請民眾小心慢行，安全為要。

