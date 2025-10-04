為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    台南轎車撞機車後翻落邊坡 3人輕重傷送醫

    2025/10/04 10:11 記者吳俊鋒／台南報導
    轎車疑似與機車擦撞後，失控衝落邊坡，人員受困，消防隊緊急搶救。（民眾提供）

    轎車疑似與機車擦撞後，失控衝落邊坡，人員受困，消防隊緊急搶救。（民眾提供）

    中秋節連假首日不平靜，台南今天繼清晨龍崎有騎士摔落山谷的意外後，上午在左鎮又發生轎車擦撞機車，翻落邊坡受困的事故，消防隊隨即出動搶救，3人輕重傷，已緊急送醫。

    事故地點在南162線知名的二寮觀日平台附近，現場為1處轉彎道路，汽、機車嚴重事故，有3名傷者，消防局8點28分獲報，包含特搜在內，共9車、23人趕往搶救。

    疑似轎車擦撞機車後，撞斷電線桿，衝落道路邊坡，險切掉入溪流，卡在護岸上，2人受困，騎士則昏迷。

    轎車嚴重變形，消防隊先進行固定，避免滑落，接著再破壞，並使用繩索救援技術協助人員脫困，連同騎士，迅速將3名傷者緊急處置，後送醫院。

    3名傷者都是男性，均未滿20歲，警方初步了解，疑似轉彎處車速過快而釀禍，確切的肇事原因調查中。

    新化警分局呼籲，中秋連假二寮觀日平台遊客增加，山區道路又比較狹窄，請民眾小心慢行，安全為要。

    轎車疑似與機車擦撞後，失控衝落邊坡，人員受困，消防隊緊急搶救。（民眾提供）

    轎車疑似與機車擦撞後，失控衝落邊坡，人員受困，消防隊緊急搶救。（民眾提供）

    轎車疑似與機車擦撞後，失控衝落邊坡，人員受困，消防隊緊急搶救。（民眾提供）

    轎車疑似與機車擦撞後，失控衝落邊坡，人員受困，消防隊緊急搶救。（民眾提供）

    轎車疑似與機車擦撞後，失控衝落邊坡，人員受困，消防隊緊急搶救。（民眾提供）

    轎車疑似與機車擦撞後，失控衝落邊坡，人員受困，消防隊緊急搶救。（民眾提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播