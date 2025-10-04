重要里程碑！桃園搜救犬April 全台首隻通過「高級路徑追蹤測驗」

桃園市政府消防局搜救犬April（領犬員盧弘恩），成為全台首隻通過高級路徑追蹤測驗（MTE）的搜救犬。（記者鄭景議翻攝）

由消防署特種搜救隊主辦的「台德搜救犬交流訓練」課程歷時五天，邀請德國聯邦救難犬協會（BRH）12名教官來台指導，共有42組學員與犬隻參與，昨（3）日圓滿落幕。

此次訓練重點聚焦「瓦礫搜索」與「路徑追蹤」兩大領域，其中桃園市政府消防局搜救犬April（領犬員盧弘恩），成為全台首隻通過高級路徑追蹤測驗（MTE）的搜救犬，寫下台灣搜救犬訓練史上的重要里程碑。

請繼續往下閱讀...

搜救犬「路徑追蹤測驗」分為初級（MTB）與高級（MTE）兩個層級，難度相當高。初級考驗要求犬隻在800至900公尺範圍內，追蹤1至2小時前遺留的氣味，並須在35分鐘內找到目標；高級測驗則更加嚴苛，除了包含「負標記測驗」，追蹤距離拉長至1000至1200公尺，還必須辨識8至24小時前遺留的氣味干擾，並在60分鐘內完成搜尋，堪稱搜救犬的最高挑戰之一。

此次訓練共有6組犬隻通過路徑追蹤測驗。除了April榮登全台第一隻通過高級測驗的搜救犬外，另有5組犬隻通過初級（MTB）測驗，包括台中市消防局搜救犬Peng Fu與Queen、台中市警局警犬Uhoo、台南市消防局搜救犬Taco，以及台灣偵搜犬協會搜救犬Wilson。

消防署指出，台灣搜救犬早已具備國際水準，過去在土耳其0206大地震等重大任務中表現亮眼。但隨著台灣邁入高齡化社會，失智與失蹤人口逐年增加，搜救工作面臨新挑戰，因此積極推動「路徑追蹤犬」訓練，透過犬隻辨識人體脫落皮屑與氣味特徵，精準追蹤特定個體的行蹤，以提升山域及失蹤人口搜尋效能。

消防署強調，這批搜救犬未來將協助山域與失蹤人口搜尋，不僅能縮短搜尋時間、提升尋獲成功率，也能降低人力與搜救風險，守護寶貴人命。本次交流更為台灣建立「國際搜救犬交流平台」奠下基礎，未來將持續推動與BRH及其他國際專業機構合作，強化路徑追蹤搜救犬的訓練與發展，建立更完備的搜救犬體系。

「台德搜救犬交流訓練」課程歷時五天。（記者鄭景議翻攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法