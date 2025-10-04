為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    退休女老師房裡堆垃圾養老鼠、蟑螂 鄰居忍5年臭味「凍未條」出手了

    2025/10/04 10:13 記者黃佳琳／高雄報導
    施姓退休女老師在屋童堆滿垃圾，滋生老鼠、蟑螂，鄰居忍5年臭味告上法院。示意圖（資料照）

    施姓退休女老師在屋童堆滿垃圾，滋生老鼠、蟑螂，鄰居忍5年臭味告上法院。示意圖（資料照）

    施姓退休女老師在高市苓雅區住處堆滿垃圾，老鼠、蟑螂開心生活，但卻苦了鄰居，同樓層的2戶鄰居從2020年開始四處檢舉，管委會也幫忙協助，但施婦說不清就不清，鄰居狀告法院，法官判施婦除應賠償30萬元給鄰居外，還要清除堆垃圾雜物所產生的臭味。

    判決指出，住在苓雅區某公教大樓10樓的施姓婦人，被鄰居指控長期在屋內囤積食物及廢棄物，導致腐敗食物與廢棄物臭氣四溢，滋生老鼠、蟑螂、蚊蟲等病媒源，臭氣及病媒源還蔓延、流竄至屋外同樓層及上、下樓層的公共區域。

    管委會從2020年多次發函要求施婦改善，但施婦都不理會，鄰居向市府工務局檢舉，工務局開出多張罰單，施婦也還是不清除，同樓層2戶鄰居3人忍了5年實在忍不下去，於是提告要求法院介入強制清除，並請求100萬元精神賠償金。

    高雄地方法院審理時，施婦辯稱，2020年間，她因大腿骨折及姊姊車禍骨折需照顧姊姊期間，都沒有住在苓雅住處，對於有些垃圾未清理造成困擾，感到很抱歉，她回高雄已有儘量處理，但強調房裡沒有半隻老鼠、蟑螂。

    但法官根據工務局會勘紀錄，發現施婦的房子直到今年8月仍會飄出臭味，完全沒有任何改善作為，因此依3位鄰居受侵害程度，判施婦應賠30萬元，並命令她即刻清除堆垃圾雜物所產生的臭味，未來也不得再堆置腐敗食物與廢棄物，可上訴。

