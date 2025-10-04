為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    1400萬詹姆士龐德御用車撞爛車頭！3車受波及 駕駛棄車落跑

    2025/10/04 09:58 記者陳建志／台中報導
    一輛要價千萬的奧斯頓馬丁Vantage AMR跑車，今天凌晨在台中河南路連撞3車後，駕駛肇事逃逸，整個引擎蓋都被撞掀。（記者陳建志翻攝）

    一輛要價千萬的奧斯頓馬丁Vantage AMR跑車，今天凌晨在台中河南路連撞3車後，駕駛肇事逃逸，整個引擎蓋都被撞掀。（記者陳建志翻攝）

    台中市河南路今天凌晨3點多發生一起交通事故，1輛要價1400萬詹姆士龐德御用車的奧斯頓馬丁Vantage AMR，行經該路段時，不知何故先衝向對向車道，撞到1輛計程車，沒想到駕駛沒停車，接著又連撞2輛停在路邊的轎車，將跑車的車頭撞爛、引擎蓋也掀起來，駕駛直接棄車逃逸，警方獲報到場清查，發現是租車行的車子，目前正循線釐清肇事駕駛身分。

    這起事故發生在今天凌晨3點44分左右，這輛價值千萬的奧斯頓馬丁雙門跑車，從台灣大道右轉河南路時，不知何故逆向行駛到對向車道，先撞到一台停等紅燈的計程車，沒想到他撞車後沒停下查看，繼續往河南路行駛，在前方100公尺左右再撞到一台停在路邊的轎車，接著再繼續往前行駛約100公尺，又撞到一台暫停路邊的車輛。

    這輛千萬跑車在連撞3輛車子後，不但車頭撞爛，引擎蓋更是整個掀起來，因車子已經無法再行駛，駕駛直接把車子棄置在路邊後逃逸。

    台中市第六分局警方獲報到場，發現現場3輛車子被撞到，肇事駕駛已經逃逸，清查後發現這輛要價千萬的跑車是一家租車行所有，目前正追查肇事駕駛身分，並通知到案製作筆錄，釐清案發經過，詳細肇事原因交由鑑定單位調查。

    據了解，這輛奧斯頓馬丁Vantage AMR，是詹姆士龐德的御用車，市價約1400萬，如今卻被撞爛，肇事駕駛除要吃上肇事逃逸刑責，還要賠償一筆不小的維修費。

    一輛要價千萬的奧斯頓馬丁Vantage AMR跑車，今天凌晨在台中河南路連撞3車後，駕駛肇事逃逸，車頭都被撞爛。（記者陳建志翻攝）

    一輛要價千萬的奧斯頓馬丁Vantage AMR跑車，今天凌晨在台中河南路連撞3車後，駕駛肇事逃逸，車頭都被撞爛。（記者陳建志翻攝）

    一輛要價千萬的奧斯頓馬丁Vantage AMR跑車，今天凌晨在台中河南路撞到停等紅燈的計程車，將右前車頭都撞壞。（記者陳建志翻攝）

    一輛要價千萬的奧斯頓馬丁Vantage AMR跑車，今天凌晨在台中河南路撞到停等紅燈的計程車，將右前車頭都撞壞。（記者陳建志翻攝）

