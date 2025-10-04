AI警勤系統上線 潮州警9月揪21輛註銷車假牌違規無所遁形

AI警勤系統上線 潮州警9月揪21輛註銷車。（警方提供）

屏東縣警察局新局長甘炎民上任後，積極導入科技工具減輕基層執法壓力，潮州分局自今年9月起運用「AI警勤系統」，透過智慧辨識與自動追蹤功能，即時比對車牌資訊，成功查獲多起假車牌與車籍異常案件。分局統計顯示，9月份共取締號牌註銷21件、失竊車輛2件、侵占車輛2件、假車牌2件，展現科技執法效能。

潮州分局表示，該系統整合交通部車輛資料庫，巡邏車上安裝的設備能自動掃描車牌並比對異常，取代傳統人力逐一檢查，大幅縮短查緝時間。分局長李志豪指出，過去巡邏員警需花費數十分鐘驗證車牌，現在系統可在數秒內鎖定可疑車輛，讓執法更精準高效。近期一例假車牌案中，巡邏員警在潮州鎮巷弄發現銀色轎車車牌與車籍不符，系統即時警示，員警攔查後確認為偽造號牌，用以規避罰單，駕駛人當場被依法處理。

依《道路交通管理處罰條例》最新修正，使用偽造、變造或蒙領車牌者，最高可處7萬2千元罰鍰，警方得當場移置保管車輛；若情節重大，可沒入銷毀車輛。此外，此類行為可能觸犯刑法偽造文書罪，最高處一年以下有期徒刑、拘役或科以罰金。潮州分局強調，這些案件多涉及欠稅、逾期驗車或逃避追緝的車輛，駕駛人以為更換假牌即可脫身，卻因AI比對精準而敗露。

屏東縣警局統計，今年上半年類似違規案件已逾百件，AI系統上線後，預期將進一步壓縮違規空間，保障用路安全。潮州分局將持續監控系統效能，並加強宣導，建構科技輔助的現代警政模式。

