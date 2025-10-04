為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    長髮女應徵當車手南北取款 台中高鐵站被攔截狂喊「要打給我老闆」

    2025/10/04 09:48 記者陳鳳麗／南投報導
    徐女身材纖細、留著一頭長髮，同意警方搜索包包。（南投警分局提供）

    徐姓女子從網路平台廣告應徵當車手，搭高鐵往返南北跟被害人取款，在彰化市拿到46萬元詐騙款，準備搭高鐵到另一指定點交款，南投派出所員警到高鐵台中站攔截，徐女頻說「我會怕，我要打電話給我老闆！」警方後來通知被害人，對方才驚覺自己遇到虛擬貨幣投資詐騙。

    住桃園45歲的徐姓女子，身材纖細、留著一頭長髮，外表比實際年齡年輕，她是看臉書求職廣告應徵當車手，自9月23日起配合詐騙集團上手指示到各地收款，北至新北、南到高雄，陸續與不同被害人面交取款後，再依上游指示轉交至指定地點。

    徐女9月30日下午3時許於彰化市與楊姓被害人面交取款46萬元後，隨即搭乘計程車前往烏日高鐵站準備搭車離去，南投派出所接獲情資，由所長陳俊宏、警員吳俊昇趕至高鐵台中站，跟徐女表明身分，並告知徐女涉犯洗錢案，將她請出高鐵大廳以免驚擾其他乘客。

    徐女頻頻喊「我會怕！我要打電話給我的老闆！」陳俊宏安撫她「不要怕！我會跟你說明！」徐女知道當詐騙車手已被鎖定，後來同意警方搜索包包，發現有46萬元現款，從手機訊息發現46萬元是楊姓男子交給她的，後來聯絡楊男，楊男才知道遇到「虛擬貨幣投資詐騙」。

    徐女一直表示「我會怕，我要打電話給老闆！」南投派出所陳俊宏所長安撫她「不要怕」。（南投警分局提供）

    徐女面交拿到的46萬元和手機。（南投警分局提供）

    熱門推播