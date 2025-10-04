錄影為證！ 趁女子泥醉摸胸 色狼辯合意互摸被拆穿

黃姓男子被控趁小曼（化名）喝醉後，摸她胸部、下體，士林地院依乘機猥褻罪重判1年。示意圖。（資料照）

台北市黃姓男子趁小曼（化名）到女友租屋處喝醉後，將手伸進內衣、內褲內，還偷吻小曼，小曼嚇醒開手機錄影蒐證，並質問黃「你有沒有摸我？」、「為什麼我的內衣是解開的？」，黃哀求不要報警，還一度下跪道歉。士林地院審理時，黃男否認犯行，辯稱是小曼先摸他，雙方合意互摸；法官勘驗錄影畫面後，依黃犯乘機猥褻罪重判1年徒刑。

小曼控訴，去年8月間，她與剛認識1個月的黃男，與黃男的女友、與陳姓男友人等4人一起參加台北市大同區某公益音樂會，音樂會10點結束後，黃提議到他女友租屋處聊天、喝酒，當晚，她與黃男女友、陳男喝比較多，黃的女友睡在床上，她與陳男則分別醉趴在床旁地板上；睡到一半，她感覺有人把手伸進上衣內，隔著內衣摸她，後來聽到黃問她要不要去床上睡？她當時很累就沒有理黃，想說黃的女友在旁邊，黃應該不可能會摸她。

未料，黃抱他上床時不僅摸她胸部，還把手伸進內褲內並親吻她，她馬上起身要求開燈，打開手機錄影蒐證，她問黃「你有沒有摸我？」、「為什麼我的內衣是解開的？」，黃不斷哀求，「對啦怪我，我先跟妳對不起」、「我們不要弄到法院，這樣可以嗎？」、「拜託妳好不好」，更在小曼前往警局報案前多次攔阻，不斷說「對不起、對不起，我真的對不起」，還一度下跪道歉。小曼仍堅持報警提告，並到醫院採證，檢方依內衣、內褲與嘴唇上採到黃男的DNA，涉犯刑度6個月以上的乘機猥褻罪起訴。

法院審理時，黃辯稱，當晚他把小曼抱上床休息時，他感覺小曼有摸他，他才摸小曼，是雙方合意互摸；不過，法官當庭勘驗小曼拍的錄影畫面，與醫院在小曼內衣、褲內、嘴唇上採到黃男的DNA，認定黃僅為滿足一己私慾，造成小曼身心創傷，犯後否認犯行，飾詞狡辯，未與小曼達成和解，依犯乘機猥褻罪判處1年徒刑。

