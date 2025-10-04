52歲國中老師多次床戰15歲女學生！拿房子求妻別檢舉 下場出爐

52歲黃姓國中老師與15歲國中少女發生師生戀，擔心丟工作，拿房堵妻嘴仍落人財兩空。示意圖，與新聞無關。（資料照）

任職某國中的黃姓老師，關心班上女學生升學壓力太大，竟關心到床上，師生秘密交往後，黃姓老師擔心被學校發現丟工作，竟以房子作為籌碼，拜託妻子不要向學校告狀，但學校最後仍發現此事將黃師免職，黃師還吃上性侵未成年少女官司，黃師不滿認為妻子違反「不檢舉」約定，提告要求返還房子，但法官認為黃妻只提出「給房，否則檢舉」的條件，並未承諾不檢舉，因此判黃師敗訴。

判決指出，2021年10月，就讀高市某國中三年級的少女小美（化名）因升學壓力大，情緒低落，52歲的黃姓老師發現後關心，小美對黃師產生愛慕之情，黃師也沒管好自己的褲檔，利用放學後送小美去補習班前的空檔時間，長達7個多月與小美發生多次性行為。

小美升上高中後，持續與黃師交往，2022年12月，黃師生日時，小美主動找上師母，向她告知自己跟黃師交往；黃妻看著小美拿出兩人的對話紀錄，發現黃師曾允諾要跟小美一起住，黃妻擔心自己跟小孩未來生活沒保障，於是主動攤牌，要求黃師把名下房子給她，否則將向學校檢舉師生戀。

黃師擔心丟工作，同意把房子轉移至妻子名下，但房子過戶後，學校還是發現師生戀，經校方調查後，除將黃師免職，並報警偵辦（黃師與小美發生性行為部分仍在法院審理）；黃妻另出手，認為黃師和小美交往侵害配偶權，雙方調解時，黃師同意賠償400萬元，雙方就此和解。

黃妻錢和房子到手後提出離婚，引來黃師不滿認為，自己已把錢和房子都給妻子，但竟落得人財兩空還丟了工作，他認為妻子違反兩人約定「說好不去檢舉」，因此提告要求妻子返還房子；高雄地方法院審理時，法官認為，根據黃師與妻子的對話紀錄，發現黃妻僅要求黃師移轉房子所有權，否則將針對師生戀交往提出舉發，並沒有承諾「不得向黃師任職單位提出檢舉」的解除贈與條件，因此駁回黃師之訴，可上訴。

