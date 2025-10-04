為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    東港警鷹眼巡邏！警民合力逮毒駕通緝犯 查獲安非他命

    2025/10/04 09:06 記者蔡宗憲／屏東報導
    東港警方鷹眼巡邏攔毒車，警民合力逮捕通緝犯。（警方提供）

    東港警方鷹眼巡邏攔毒車，警民合力逮捕通緝犯。（警方提供）

    東港分局東港派出所巡邏員警昨晚發現一輛自小客車駕駛形跡可疑，攔查時拒檢加速逃逸，展開追捕後，警民合力在死巷逮捕副駕乘客柯姓通緝犯，現場查扣逾百公克二級毒品安非他命；駕駛邱姓男子涉嫌毒駕，全案移送屏東地檢署偵辦。

    案發於昨晚8時40分許，東港派出所副所長曾仁宏、警員鍾睿庭等2名員警執行巡邏勤務，發現一輛自小客車駕駛頻繁轉頭注意警方動向，車身方向搖擺不定。員警觀察該車未打方向燈即左轉駛離，立即開啟警示燈上前攔查，沒想到駕駛見狀加速拒檢逃逸。

    曾仁宏等人迅速請求支援，勤指中心通報鄰近警力實施攔截圍捕。該車沿街逃竄後開入一條死巷，副駕乘客柯姓男子見無路可逃，下車徒步逃逸。鍾睿庭等員警棄車追逐，並呼叫路邊民眾協助，最後警民合力逮捕柯嫌。邱姓駕駛則在現場落網。

    經查，柯嫌為高雄地檢署通緝逃犯，早因毒品案在逃；現場搜出逾百公克安非他命等證物，包裝完整疑為外流貨源。邱嫌駕車時疑似吸食毒品，涉嫌公共危險罪。全案柯嫌依違反毒品危害防制條例移送屏東地檢署偵辦，邱嫌毒駕部分同步辦理。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

