    社會

    注意！假冒屏東市公所粉絲專頁 宣稱免費課程騙點擊Line連結

    2025/10/04 08:17 記者葉永騫／屏東報導
    臉書出現冒名屏東市公所粉絲頁。（屏東市公所提供）

    臉書出現冒名屏東市公所粉絲頁。（屏東市公所提供）

    屏東市千禧公園中秋燈飾吸引許多民眾上網點閱關注，但近來卻發現有假冒「屏東市公所」臉書粉絲專頁，散布假訊息，宣稱有免費研習課程，並引導民眾點擊Line連結加入自稱「陳志工」的帳號，進而以話術誘導詢問個人資料或進行金錢交易，市長周佳琪提醒民眾防詐騙。

    周佳琪表示，這類詐騙手法常利用民眾對活動、贈品或熱門話題的好奇心，刻意製造「官方」的假象，使人誤以為是市公所官方活動。市公所再次提醒民眾，官方舉辦的課程與活動，均會透過官網、官方臉書粉絲專頁或正式新聞稿對外發布，不會要求加入私人Line帳號或提供個人資料。

    周佳琪強調，市公所不會以任何名義要求民眾提供私人Line帳號及其他通訊方式，官方活動資訊僅公布於屏東市公所官網及官方臉書粉絲專頁，或以新聞稿對外發布，請勿輕信來路不明訊息，不點擊可疑連結，以免被盜取資訊，不提供任何個人帳戶、切勿聽信歹徒指示操作ATM，若接獲可疑訊息，請立即撥打165反詐騙專線或向警方報案。

    市公所已針對可疑臉書及Line帳號進行檢舉，也請民眾協助檢舉可疑帳號，共同保護自己與親友的資訊安全，勿讓詐騙有機可乘。

    屏東千禧公園中秋燈飾吸引許多人上網觀看。（記者葉永騫攝）

    屏東千禧公園中秋燈飾吸引許多人上網觀看。（記者葉永騫攝）

