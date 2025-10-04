渣男報復女友分手 朝住處投擲汽油彈重判4年

徐男不滿女友分手，涉嫌到她住處投擲汽油彈，被高雄高分院重判。（記者鮑建信攝）

高市徐姓男子不滿女友分手，凌晨前往她住處，涉嫌投擲汽油彈報復，所幸未釀成重大災害，經警方調閱附近監視器畫面查獲送辦，並被高等法院高雄分院依公共危險罪，重判徒刑4年。

判決書指出，被告徐男與被害人楊姓女子原為情侶關係，後因對方分手，而心生怨恨。2023年7月23日凌晨，徐男將竊得（竊盜部分另判刑）轎車車牌，懸掛在自己車上後，攜帶汽油彈，開往楠梓區右昌附近。

徐男抵達楊女住家後方防火巷，涉嫌點燃汽油彈，朝浴室窗戶投擲，隨即駕車逃逸，所幸火勢未蔓延，僅造成輕微損失。

楠梓分局接獲報案，調閱附近監視器勘驗，循線傳喚徐男到案說明，釐清案情後，依涉嫌放火燒燬住宅未遂罪，函送橋頭地檢署偵查、起訴，並被地院判處有期徒刑4年。徐男上訴指出，案發地點有一道大約200公分高的擋土牆，根本無法攀爬上去，否認犯行。

高雄高分院調查，扣案綁繩有徐男指紋和DNA，及有監視器畫面，維持原審判決，仍可上訴。

