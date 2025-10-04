無照+拿手機+沒打方向燈釀死亡車禍？ 騎士判無罪原因出爐

無照騎車又手持手機，還變換車道未打方向燈，後方女騎士追撞倒地遭貨車輾斃，法院認定肇因在未保持安全距離，判男子無罪。示意圖。（資料照）

陳姓男子無照騎車，還一邊拿手機講電話，變換車道未打方向燈，導致後方黃姓女騎士追撞倒地，再遭貨車輾斃，不過台南地方法院認為，事故前陳男就已經變換車道，且鑑定顯示黃女未保持安全距離，因此判陳男無罪。

檢方起訴時指出，前年10月清晨7點半左右，陳男騎乘機車行經安南區安明路，未依規定打方向燈即變換車道，且以左手持用手機。

請繼續往下閱讀...

此時，黃姓女子同向行駛，疑因來不及反應，從後方追撞陳男機車，當場摔倒並滑行至外側快車道，不幸遭小貨車輾壓胸腹部，送醫急救仍因嚴重內傷與大量出血死亡。

檢方認為，陳男違反交通安全規則，雖然並未直接撞擊，但仍應對死亡結果負責，依過失致死罪嫌起訴。

法院審理時，調閱行車紀錄器影像，顯示陳男從內側車道變換至外側車道歷時約2秒，且事故發生前已完成變換。勘驗畫面並未顯示突然切入情形，天氣及道路狀況亦佳。

台南市車輛行車事故鑑定會及覆議委員會也認為，事故肇因主要在於黃女未保持安全距離、未注意前方車況，才會追撞前車，雖然陳男確實違規未打方向燈，但兩份鑑定意見皆認定其行為與死亡結果間難以認定存在必然因果關係。

合議庭指出，檢方除行車影像與相驗資料外，未能提出其他證據證明陳男未打方向燈就是造成死亡的主因，因此判處無罪。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法