跟拍女同事反被罵有「海產味」 她氣炸提告碰壁

郭姓與吳姓女子跟拍蔡姓女同事，遭蔡女多次公開辱罵，沒洗澡、身上有「海產味」，兩人提告公然侮辱，不服台南地檢署不起訴處分、再議被駁回，委任律師聲請自訴，但台南地方法院認，為欠缺足夠犯罪嫌疑，駁回聲請。

聲請人主張，蔡女是環保公司員工，去年5月至7月間多次當眾罵「胎哥，那個整天都沒洗……流湯就是你，海產味這樣」等言詞，令她們人格受辱。她們認為檢察官僅以「未指名道姓」就做出不起訴處分，忽略最高法院相關判例要旨，因此聲請法院准許自訴。

法院指出，公然侮辱罪與誹謗罪的成立，不僅要檢視語詞是否粗鄙，還需放在事件脈絡下觀察，並考量雙方關係、語境及社會影響。若僅為一時爭執的情緒性言語，或針對私人糾紛的負面回應，通常不至於達到妨害名譽的程度。

從本案看來，聲請人長期在公司內跟拍、甚至攔查蔡女的行動，雙方早有嫌隙，蔡女的言詞雖不雅，但屬情緒反擊，不具社會危險性。

另外，部分告訴事實也超過6個月告訴期，依法不能追訴，對錄影勘驗結果逐一比對後，有些僅屬事實陳述或雙方互罵，並未指向特定名譽侵害。加上被告言論與性別、種族或其他結構性弱勢身分無涉，因此檢方不起訴及駁回再議的處分並無不當。

最終，台南地院裁定駁回聲請，認定現有證據不足以支持起訴門檻，聲請人再提自訴亦無理由，全案不可以再抗告。

